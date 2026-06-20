La moglie del primo ministro spagnolo dovrà affrontare un processo per corruzione

La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gomez, dovrà affrontare un processo per corruzione e sarà sottoposta a un'indagine approfondita. Un giudice ha ordinato a Gomez di consegnare il passaporto e di non lasciare la Spagna. La moglie del primo ministro è sospettata di aver usato la sua posizione per ottenere contratti di lavoro.

La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez , Begoña Gomez , dovrà affrontare un processo per corruzione e sarà sottoposta a un'indagine approfondita. Un giudice ha ordinato a Gomez di consegnare il passaporto e di non lasciare la Spagna .

La moglie del primo ministro è sospettata di aver usato la sua posizione per ottenere contratti di lavoro. Gomez nega qualsiasi illecito e afferma di essere innocente. Il caso è stato avviato da gruppi di estrema destra e pesa sulla figura del primo ministro Sanchez, uno dei pochi leader di sinistra rimasti in Europa. Sanchez non è stato citato in nessuno dei casi e afferma che si tratta di una campagna per rimuoverlo dalla carica.

Altri stretti alleati di Sanchez sono indagati per presunte tangenti legate a opere pubbliche, appalti nel settore petrolifero e del gas e all'acquisto di mascherine durante la pandemia. Inoltre, l'Alta Corte spagnola sta indagando sull'ex primo ministro Jose Luis Rodriguez Zapatero per accuse di aver guidato una rete di lobbying che ha profittato di terzi, tra cui la compagnia aerea Plus Ultra. Zapatero nega le accuse e afferma di essere innocente.

La situazione pesa sulla figura di Sanchez e sulla sua leadership in Europa. Il caso è uno dei molti che stanno affliggendo la Spagna e che stanno mettendo in discussione la leadership di Sanchez. La moglie del primo ministro dovrà affrontare un processo per corruzione e sarà sottoposta a un'indagine approfondita. La situazione è complessa e pesa sulla figura di Sanchez e sulla sua leadership in Europa





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