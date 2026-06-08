La moglie di Charles Leclerc trasforma il paddock del Gran Premio di Monaco in una passerella di stile

Eleganza, sensualità chic e gusto retrò: la 24enne moglie di Charles Leclerc ha trasformato il paddock del Gran Premio di Monaco in una passerella di stile. Un guardaroba capace di muoversi con naturalezza tra il bianco essenziale del venerdì, il rosso a pois del sabato e un ensemble più couture per la domenica, giorno della gara.

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Un guardaroba capace di muoversi con naturalezza tra il bianco essenziale del venerdì, il rosso a pois del sabato e un ensemble più couture per la domenica, giorno della gara. Alexandra Leclerc durante le prove libere in vista del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. (Foto di Arnold Jerocki/FilmMagic), con una palette essenziale e una costruzione attenta ai dettagli: l'abito ha valorizzato la silhouette con volumi studiati e linee pulite, risultando fresco e sofisticato.

Un'interpretazione minimale del glamour estivo, perfettamente in linea con l'atmosfera del paddock di Monaco. A completare il look, Laura K. Müller nominata ingegnera di pista: nuovo capitolo della Formula 1 look dal forte impatto visivo, che ha unito richiami rétro e sensualità contemporanea. Un outfit più audace rispetto al giorno precedente, ma sempre coerente con la sua immagine elegante. Alexandra Leclerc e Arthur Leclerc durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Monaco.

(Foto di Pascal Le Segretain/WireImage). Il risultato è stato un look etereo e raffinato, perfettamente in armonia con l'eleganza del Principato di Monaco. Un finale di weekend che ha chiuso il suo racconto di stile con una nota più morbida e couture





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