L'associazione Angelessa nasce per custodire e far brillare la sua eredità ideale e quella capacità rara di essere radicale senza rinunciare al dialogo. Il primo impegno è stato la pubblicazione del libro in uscita oggi, giorno in cui Angela avrebbe compiuto 60 anni.

La morte di Angela Azzaro : un intellettuale, una giornalista e una femminista. L'associazione Angelessa nasce per custodire e far brillare la sua eredità ideale e quella capacità rara di essere radicale senza rinunciare al dialogo.

Il primo impegno è stato la pubblicazione del libro in uscita oggi, giorno in cui Angela avrebbe compiuto 60 anni. Il volume sarà ufficialmente presentato dall'associazione il 13 giugno nell'ambito del SanLo Pride con una serata evento dal titolo 'Riccio Capriccio'. In programma una mostra dedicata ad Angela Azzaro, videoproiezioni, uno speakers corner per chi vuole raccontare la nostra amica e i dj set di SANTA FEROCE, PLAYGIRLS FROM CARACAS, ROBBSS, LA PUCCI.

Mentre molti Paesi avanzati lottano per arginare il declino demografico, gli svizzeri si votano sul referendum per limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. I sostenitori del limite lanciano l'allarme su immigrati, stile di vita, scuola, sanità e pensioni. Ma col population cap Berna potrebbe uscire dagli accordi con l'Ue sulla libera circolazione. È in gioco il 4,5% del Pil, come una 'Brexit' elvetica





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