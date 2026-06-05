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La morte di Anthony Stewart Head, l'attore di Buffy l'ammazzacaini

Cinema E Televisione News

La morte di Anthony Stewart Head, l'attore di Buffy l'ammazzacaini
Anthony Stewart HeadBuffy L'ammazzacainiRupert Giles
📆6/5/2026 6:49 PM
📰comingsoonit
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La morte di Anthony Stewart Head ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della televisione. Le sue figlie hanno espresso la loro gratitudine per aver potuto essere parte della sua vita e hanno ricordato come lui amasse il suo lavoro e si considerasse fortunato.

La morte di Anthony Stewart Head , l'attore che ha interpretato Rupert Giles in Buffy l'ammazzacaini, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della televisione. Le sue figlie, Emily e Daisy Head, hanno espresso la loro gratitudine per aver potuto essere parte della sua vita e hanno ricordato come lui amasse il suo lavoro e si considerasse fortunato.

Head è stato un attore versatile, che ha recitato in teatro, cinema e televisione, e ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare. La sua interpretazione di Rupert Giles è diventata una figura fondamentale nella serie cult di Buffy l'ammazzacaini e ha contribuito al successo globale della serie.

Inoltre, ha raggiunto una nuova popolarità grazie al ruolo di Rupert Mannion in The Good Place, dove interpretava l'ex proprietario dell'AFC Richmond e ex marito di Rebecca Welton. La sua carriera è stata segnata da un grande talento e una grande versatilità, e la sua morte è stata un grande lutto per il mondo della televisione

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Anthony Stewart Head Buffy L'ammazzacaini Rupert Giles The Good Place

 

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