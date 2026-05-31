La morte di Beatrice: le indagini svelano la verità sull'orrore vissuto dalla bambina

Le contraddizioni nel racconto della madre di Beatrice hanno portato gli inquirenti a indagare sulla morte della bambina. Le sorelle maggiori hanno testimoniato le violenze subite dalla piccola e le prove raccolte dagli investigatori mostrano l'orrore che ha dovuto affrontare.

Le indagini sulla morte di Beatrice, una bambina di soli 2 anni, hanno subito sollevato sospetti sulle dichiarazioni della madre, E.A. Le contraddizioni nel suo racconto hanno portato gli inquirenti a ipotizzare che dietro la morte della piccola si nascondesse qualcosa di più grave di una tragica fatalità.

Il procuratore Alberto Lari ha definito le bugie della donna come 'tentativi di depistaggio delle indagini'. Gli investigatori hanno compiuto accertamenti incrociati per scoprire la verità sulla morte della bambina. Tutto è iniziato il 9 febbraio 2026. Alle 8.21, la madre di Beatrice ha chiamato il 112 dalla sua abitazione di Montenero, a Bordighera, dove viveva con le sue tre figlie, chiedendo un intervento urgente degli operatori sanitari.

La bambina era stata appena svegliata e presentava evidenti segni di violenza. Gli inquirenti hanno scoperto che Beatrice era stata picchiata a morte e che la madre aveva un ruolo centrale in questo tragico evento. Le sorelle maggiori di Beatrice hanno raccontato agli inquirenti di aver assistito a ripetute violenze sulla bambina da parte della madre. Hanno anche riferito di aver chiesto aiuto ai vicini, ma nessuno aveva risposto.

Le prove raccolte dagli investigatori, tra cui foto e video, mostrano l'orrore che la piccola Beatrice ha dovuto affrontare. Emanuel Iannuzzi, il compagno della madre, ha dichiarato di essere 'sconvolto e innocente' riguardo alla morte della bambina





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