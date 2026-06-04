La mostra

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Fino all'11 settembre 2027, oltre 50 opere indagano il corpo. La mostra è ospitata all'Art Forum Wuerth Capena, uno dei 15 spazi espositivi del gruppo Wuerth in Europa, realizzate tra il 1888 e il 2020, di una ricca selezione di artisti internazionali, tra i quali Hans (Jean) Arp, Fernando Botero, Giorgio de Chirico, Jan Fabre, Alex Katz, Arnulf Rainer, e Andy Warhol.

L'immagine di Adamo ed Eva di Botero, simbolo della mostra, esprime il tema della corporeità come volume, icona e racconto. Valentina Spagnuolo, direttrice dell'Art Forum Wuerth Capena, uno dei 15 spazi espositivi del gruppo Wuerth in Europa, La mostra raccoglie visioni, linguaggi e tecniche molto diversi tra loro.

Abbiamo strutturato un allestimento diviso per 5 aree tematiche dedicate al corpo in diverse dimensioni: la prima è dedicata al tema del corpo come forza originaria ed energia rigeneratrice, qui troviamo opere di Jaen Arp, Ugo Dossi, Marc Quinn. Aperti gratuitamente al pubblico ed è principalmente concentrata sull'arte contemporanea, copre gli ultimi 150 anni di storia dell'arte, ma al suo interno vede anche un nucleo di opere dedicate agli antichi maestri tedeschi e svizzeri.

Dalla sua apertura questo spazio espositivo ha ospitato oltre 20 progetti espositivi, accogliendo oltre 200.000 visitatori, molti dei quali sono studenti





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