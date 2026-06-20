La mostra di Alighiero Boetti a Milano: un'opera d'arte che esplora la diaspora africana

La mostra di Alighiero Boetti a Milano esplora il tema della diaspora africana e delle rotte che hanno segnato la circolazione forzata di corpi, immagini e identità. L'artista trasforma voci e suoni tratti dai libri di storia in immagini che si configurano come ritratti immaginari e collettivi. La mostra introduce per la prima volta in Italia un nucleo significativo di lavori recenti dell'artista, raccogliendo un corpus di dipinti che mette in scena un attraversamento poetico e politico dell'Atlantico come spazio di memoria, conflitto e trasformazione.
La mostra di Alighiero Boetti a Milano: un'opera d'arte che esplora il tema della diaspora africana e delle rotte che hanno segnato la circolazione forzata di corpi, immagini e identità.
L'artista trasforma voci e suoni tratti dai libri di storia in immagini che si configurano come ritratti immaginari e collettivi. La mostra introduce per la prima volta in Italia un nucleo significativo di lavori recenti dell'artista, raccogliendo un corpus di dipinti che mette in scena un attraversamento poetico e politico dell'Atlantico come spazio di memoria, conflitto e trasformazione.
La figura dello 'straniero' evocata dal titolo diventa così una condizione che supera il dato geografico per interrogare temi di appartenenza, identità e distanza. L'esposizione si terrà a Milano fino al 15 luglio, con ingresso libero. In contemporanea, a Napoli e non solo, fino al 12 luglio, si terrà una serata imperdibile con Gnola and the Goosebumps Bros e Paolo Bonfanti. A Como, fino al 27 settembre, si potrà visitare la mostra di J.M.
W. Turner che esplora il rapporto tra il pittore della luce e il nostro paesaggio lacustre. L'artista romantico inglese ha realizzato più di 100 opere durante tre viaggi tra il 1830 e il 1843, che dimostrano la sua capacità di giocare con la luce e trasformare il paesaggio in visione poetica. Le opere provengono dalla Tate di Londra e testimoniano la sua progressiva trasformazione del paesaggio in visione poetica.
La mostra è un'opportunità per esplorare nuovi territori e linguaggi per coinvolgere pubblici diversi e ampliare l'accesso alla cultura. Più di 100 gli appuntamenti tra cui oltre 60 debutti assoluti. Da non perdere
Alighiero Boetti Diaspora Africana Mostra Arte Cultura
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