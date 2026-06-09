La motorizzazione in Polonia: numeri in crescita nonostante gli investimenti nel trasporto pubblico

Analisi del crescente parco automobilistico polacco, tra necessità nelle aree rurali e scelte di lifestyle nelle città, nonostante gli investimenti in infrastrutture sostenibili.

La Polonia si distingue in Europa per il suo elevato numero di automobili. Per molti cittadini guidare non è una scelta, ma una necessità imposta dall'assenza di alternative valide.

Nelle aree rurali e nei piccoli centri, l'auto è spesso l'unico mezzo per raggiungere lavoro, servizi pubblici e negozi. Tuttavia, anche nelle grandi città, nonostante gli investimenti nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture ciclabili, la possesso e l'uso dell'auto rimangono diffusi, riflettendo uno stile di vita legato al benessere economico e a un modello di mobilità che sembra difficile da scalfire.

L'articolo parte dalla testimonianza di Filip, un professionista di Varsavia che utilizza l'auto solo per viaggi lunghi o quando deve trasportare attrezzature pesanti, preferendo la bicicletta in città e il treno per gli spostamenti regionali. La sua esperienza personale mette in luce una contraddizione: da un lato la crescente motorizzazione, dall'altro un crescente interesse per modalità di trasporto più sostenibili.

I numeri confermano la tendenza: in Polonia ci sono circa 600 auto ogni mille abitanti, con punte di 720 a Varsavia. Questo dato continua a salire nonostante gli investimenti miliardari in tram, metropolitane, piste ciclabili e sistemi di bike sharing. Tale paradosso può essere interpretato come simbolo di un benessere raggiunto, un desiderio di colmare un ritardo storico rispetto all'Occidente, ma il modello di città europea con meno auto è ormai diverso e più avanzato.

L'articolo esplora le ragioni di questa persistenza, analizzando sia la mancanza di servizi nelle zone svantaggiate sia la cultura automobilistica radicata nelle aree urbane, nonostante gli sforzi per promuovere alternative





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