La musica italiana ha un costo elevato: i tre album più costosi non rientrano nella top 100

Secondo l'ultimo rendiconto del Ministero della Cultura sulla Tax Credit Musica, i tre album più costosi non rientrano nemmeno nella top 100 di fine anno. L'etichetta dichiara un budget di spesa per ogni album prodotto, che viene scontato del 30% fino a un massimo di 75mila euro per opera e 2 milioni per azienda ogni tre anni. Tuttavia, questi costi non sempre corrispondono ai risultati di vendita.

La musica italiana ha un costo elevato, specialmente per gli album che non vendono bene. Secondo l'ultimo rendiconto del Ministero della Cultura sulla Tax Credit Musica , i tre album più costosi non rientrano nemmeno nella top 100 di fine anno.

L'etichetta dichiara un budget di spesa per ogni album prodotto, che viene scontato del 30% fino a un massimo di 75mila euro per opera e 2 milioni per azienda ogni tre anni. Tuttavia, questi costi non sempre corrispondono ai risultati di vendita. Ad esempio, l'album 'Cara musica italiana' di Olly, uscito nel 2024, ha avuto un costo inferiore ai 300mila euro e non è entrato nella top 100 di fine anno.

Anche altri album, come 'Zio Paperone' di Sick Luke, non hanno visto un ritorno di investimento proporzionale ai costi dichiarati. La classifica di fine anno della FIMI è dominata da album usciti nel 2024, con pochi casi virtuosi in termini di costi





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Musica Italiana Costi Album Vendite Tax Credit Musica FIMI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Napoli, a centrocampo spunta un nome da urlo: clausola da 100 milioniIl presidente De Laurentiis vuole mettere a segno un grande colpo in mezzo al campo: ecco l'ultima idea

Read more »

Tornado su Roma, gli alberi sradicati sotto le raffiche di oltre i 100 km/hLa violenta tromba d'aria ha colpito l'area della Salaria causando crolli e pesanti disagi alla circolazione

Read more »

Golden Gala: Jacobs quinto nei 100, tripletta azzurra con Diaz, Fabbri e SioliAl Golden Gala di Roma, Marcell Jacobs è quinto nei 100 metri vinti da Noah Lyles in 9.88. Tre successi italiani: Andy Diaz nel triplo (17.59), Leonardo Fabbri nel peso (22.14) e Matteo Sioli nell'alto (2.28). Nadia Battocletti tredicesima nei 5000.

Read more »

Jacobs chiude in 9.99, Lyles vince i 100 metri al Golden Gala di RomaAl Golden Gala di Roma, tappa italiana della Diamond League all'Olimpico, Marcell Jacobs chiude al quinto posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9.88 da Noah Lyles. Jacobs, oro olimpico a Tokyo 2021, non andava sotto i dieci secondi da quasi due anni. L'azzurro si dice soddisfatto della prestazione e spinge per portare i Mondiali di atletica a Roma nel 2029.

Read more »