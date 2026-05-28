La chiesa di San Marco a Milano si trasforma in un palcoscenico per l'addio alla signora della musica italiana, scomparsa venerdì 21 novembre a 91 anni.

La musica italiana si ferma per la scomparsa di Ornella Vanoni . La chiesa di San Marco a Milano si trasforma in un palcoscenico per l'addio alla signora della musica italiana, scomparsa venerdì 21 novembre a 91 anni.

Milano si ferma: è stato proclamato il lutto cittadino per omaggiare quella che per decenni è stata molto più di un'artista. L'assessore alla Cultura l'ha definita 'l'anima, un pezzo della città'. La voce di Ornella Vanoni è stata ascoltata da milioni di persone in Italia e all'estero, e la sua musica è stata un'icona della cultura italiana. La sua carriera è stata segnata da molti successi, tra cui 'Insieme', 'Non pensare a me' e 'Cosa si fa sta sera'.

La sua musica è stata un misto di stili, da quella classica a quella popolare, e ha influenzato molti altri artisti. La sua presenza sulle scene musicali è stata una costante per decenni, e la sua voce è stata un simbolo di speranza e di rinascita per molti italiani. La scomparsa di Ornella Vanoni lascia un vuoto irreparabile nella musica italiana, ma la sua eredità vivrà per sempre.

La sua musica continuerà a essere ascoltata e apprezzata da generazioni future, e la sua presenza sulle scene musicali sarà sempre ricordata come un'epoca d'oro della musica italiana. La chiesa di San Marco a Milano è stata un luogo di incontro e di celebrazione per gli amici e i fan di Ornella Vanoni, e la sua scomparsa è stata un momento di grande dolore e di lutto per la comunità musicale italiana.

La sua musica è stata un messaggio di speranza e di rinascita per molti italiani, e la sua presenza sulle scene musicali è stata un simbolo di unità e di identità per la nazione. La scomparsa di Ornella Vanoni è un momento di grande tristezza per la musica italiana, ma la sua eredità vivrà per sempre e la sua musica continuerà a essere ascoltata e apprezzata da generazioni future





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