La NASA nomina la squadra per la sua prossima missione Artemis

La NASA ha selezionato tre astronauti statunitensi e un italiano per la sua prossima missione Artemis, una dimostrazione di ormeggio di una navicella spaziale in orbita terrestre l'anno prossimo.

La NASA ha selezionato tre astronauti statunitensi e un italiano per la sua prossima missione Artemis , una dimostrazione di ormeggio di una navicella spaziale in orbita terrestre l'anno prossimo che testerà i lanciatori lunari di Elon Musk 's SpaceX e Jeff Bezos ' Blue Origin per la prima volta nello spazio.

L'amministratore della NASA Jared Isaacman ha nominato i tre astronauti statunitensi Andre Douglas, Frank Rubio e Randy Bresnik e l'astronauta italiano Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea come la squadra per Artemis III. La missione è prevista per lanciarsi a fine prossimo anno, senza una data specifica ancora annunciata.

'Artemis III è un'impresa incredibilmente eccitante, complessa e altamente coordinata, un lancio multiplatto in un breve periodo di tempo con tre dei lanciatori più potenti del mondo', ha detto Jeremy Parsons, manager del programma Artemis della NASA, al evento di Houston. Bresnik, 58 anni, un ex pilota di prova e un veterano di tre voli spaziali, è stato nominato comandante della missione.

La squadra include anche un recordman spaziale, un viaggiatore spaziale di prima volta e il primo nazionale europeo a unirsi a una missione Artemis. La missione sarà un delicato ballo in orbita terrestre di più navicelle spaziali coinvolte nel complesso programma Artemis della NASA, l'impresa statunitense di rientro della gente sulla luna per una presenza a lungo termine. Il programma affronta una pressione competitiva da parte della Cina, che sta mirando a una sua luna sbarco 2030 con equipaggio.

Sebbene la missione Artemis III di due settimane non si avvicini alla luna, è vista come una prova di debutto chiave dei due principali lanciatori lunari della NASA da utilizzare in missioni successive per mettere gli astronauti sulla superficie lunare. Il Starship di SpaceX e il Blue Moon di Blue Origin si alterneranno per ormeggiarsi con la navicella Orion della NASA, che parte dalla Terra in cima al sistema di lancio spaziale della NASA.

Le tre navicelle spaziali testeranno i meccanismi di ormeggio e si recheranno intorno a ciascun altro in orbita terrestre bassa prima di tornare sulla Terra. Tre astronauti statunitensi e un astronauta canadese hanno volato intorno alla luna e tornato a casa in aprile sulla missione Artemis II della NASA, seguita da Artemis I nel 2022, un volo simile ma senza equipaggio.

La seconda missione con equipaggio nel programma Artemis della NASA, Artemis III è la missione pianificata finale prima che la agenzia spaziale tenti di mettere gli astronauti sulla superficie lunare nel 2028. Prima di lanciarsi in orbita nella sequenza di missioni Artemis III, sarà il Blue Moon a partire, seguito dal lancio della navicella Orion con gli astronauti, ha detto Parsons.

Le due navicelle spaziali si ormeggeranno per circa due giorni mentre gli astronauti condurranno test e dimostrazioni tecnologiche nel Blue Moon. Il Blue Moon si staccherà dalla navicella Orion, facendo spazio allo Starship, che poi cercherà di ormeggiarsi per un giorno prima di tornare sulla Terra. SpaceX e Blue Origin hanno affrontato anni di ritardi nel loro sviluppo dei lanciatori.

L'anno scorso, le società hanno presentato alla NASA piani di sviluppo accelerati che hanno provocato una riorganizzazione del programma Artemis dell'agenzia spaziale, dando origine alla missione Artemis III di ormeggio. La missione del 2027 richiederà che sia il Starship di SpaceX che una versione prototipale del Blue Moon di Blue Origin siano pronti per il lancio quasi nello stesso momento. SpaceX ha testato un mese fa una nuova versione del suo razzo Starship con miglioramenti per le missioni lunari.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio in Florida lo scorso mese mentre si preparava a lanciare una batch di satelliti Amazon. L'esplosione ha distrutto gran parte della piattaforma di lancio della società e ha messo a terra per almeno alcuni mesi il razzo che Blue Origin si aspetta di utilizzare per lanciare il suo lanciatore lunare Blue Moon, che sta venendo testato a terra a Houston e Florida.

Il capo lunare di Blue Origin, John Couluris, ha detto al evento di martedì che la società ha fatto 'ottimi progressi' nell'indagine sulla causa dell'esplosione. Il CEO di Blue Origin si aspetta che New Glenn torni sulla piattaforma di lancio entro la fine dell'anno. L'inclusione di Parmitano, 49 anni, nella missione Artemis segna un successo per l'Italia in un momento politicamente sensibile per i partner internazionali più stretti della NASA.

Isaacman nel suo riassetto del programma Artemis quest'anno ha cancellato i piani per una stazione spaziale lunare chiamata Gateway, dando la precedenza alle piani accelerati di sviluppo dei lanciatori lunari da parte di SpaceX e Blue Origin e mettendo maggior enfasi nella costruzione di una base lunare superficiale





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