La Nasa ha assegnato contratti a diverse aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio. Tra i partner c'è anche Blue Origin, la società spaziale del fondatore di Amazon Jeff Bezos.

La Nasa svela il piano per costruire la prima base umana sulla Luna . L'agenzia spaziale ha assegnato contratti a diverse aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio.

Tra i partner c'è anche Blue Origin, la società spaziale del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Il piano prevede l'integrazione del modulo abitativo italiano Mph, realizzato da Thales Alenia Space. L'Agenzia Spaziale Italiana ha ottenuto l'approvazione di una commissione di valutazione della Nasa per procedere verso la revisione preliminare del progetto nel 2027.

La Nasa ha assegnato un contratto da 219 milioni di dollari ad Astrolab e uno da 220 milioni di dollari a Lunar Outpost per lo sviluppo dei veicoli destinati all'esplorazione lunare. L'agenzia ha anche affidato a Blue Origin un contratto da 188 milioni di dollari per consegnare questi rover nella regione del polo sud lunare.

Un ulteriore stanziamento da 75 milioni di dollari è stato ottenuto da Firefly Aerospace per il dispiegamento di droni lunari nella missione MoonFall, prevista per il 2028. L'avamposto consentirebbe agli Usa di condurre esperimenti scientifici, estrarre risorse preziose e facilitare i futuri viaggi verso Marte. Il programma, denominato Ignition Moon Base, si articola in tre fasi distinte.

I passi iniziali avverranno prima dello sbarco dell'uomo: l'agenzia intende inviare moduli di atterraggio robotici e droni saltellanti per esplorare e mappare il terreno impervio del satellite. La Nasa sfrutterà i sistemi di Blue Origin, dotati di controllo autonomo e in grado di effettuare atterraggi molto precisi. Secondo le previsioni, i primi vettori commerciali toccheranno il suolo nel cratere Nobile, vicino al polo sud.

Questa prima spedizione esclusivamente robotica durerà fino al 2029: gli scienziati hanno previsto 25 lanci per trasportare sulla superficie le prime quattro tonnellate di carico. La seconda fase prevede la costruzione di impianti di produzione di energia nucleare e solare, compresi reattori a fissione. L'ultimo step consisterà invece nell'invio di esseri umani, che potranno vivere in moduli abitativi semi-permanenti.

Il primo avamposto per l'equipaggio dovrebbe essere lanciato tra il 2032 e il 2033, anche se gli analisti avvertono che non sarà semplice rispettare i tempi stimati in una missione così complessa. I rover permetteranno agli astronauti di spostarsi, mentre l'acqua ghiacciata presente al polo sud della Luna potrà essere utilizzata come risorsa potabile o per produrre ossigeno.

Tuttavia, l'intero piano si fonda sulla disponibilità di un veicolo spaziale in grado di trasportare in sicurezza gli equipaggi dalla Terra al suolo lunare, un passaggio che al momento resta critico. SpaceX ha un contratto per la costruzione del sistema Starship Human Landing System, ma l'azienda di Elon Musk ha dovuto fare i conti finora con diversi intoppi tecnici





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