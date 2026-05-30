La nascita di una nuova forza politica: il progetto degli amministratori locali

Il progetto politico degli amministratori locali prenderà forma il 12 giugno con la presentazione ufficiale di una nuova forza politica nata dall'esperienza di Progetto civico nazionale. La nuova formazione si presenterà come una realtà 'civica, riformista e popolare, per arricchire la coalizione di centrosinistra'.

Prende forma il progetto politico degli amministratori locali . Il prossimo 12 giugno, al Palazzo dei Congressi, sarà presentata ufficialmente una nuova forza politica nata dall'esperienza di Progetto civico nazionale, l'iniziativa lanciata alla fine del 2025 dall'assessore capitolino Alessandro Onorato .

All'appuntamento parteciperanno i principali leader del centrosinistra: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, Riccardo Magi di Più Europa ed Enzo Maraio del Psi. Tra gli amministratori presenti ci sarà anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Assente invece la sindaca di Genova, Silvia Salis, che aveva preso parte all'evento inaugurale di Progetto civico nazionale ma che, nel frattempo, ha maturato posizioni differenti su alcuni temi, tra cui quello delle primarie. Onorato ha infatti già chiarito che, qualora venissero organizzate, un esponente del progetto civico sarebbe pronto a candidarsi. Intervenendo a Omnibus su La7, Onorato ha rivendicato la crescita dell'iniziativa: 'In 7 mesi abbiamo unito centinaia di amministratori, 685 a ieri, nessuno ci avrebbe mai creduto.

Un progetto senza padrini o poteri esteri, senza coperture economiche e padrini politici'. L'obiettivo, ha spiegato, non è quello di dar vita a una formazione centrista tradizionale.

'Non vogliamo fare un partitino dei moderati, anche perché, nel 2026, nella cittadinanza non esistono moderati, gli italiani sono arrabbiati. Vogliamo chiamarla la sinistra del fare? Noi vogliamo fare un partito degli amministratori e il 12 giugno ufficializzeremo questo. Verranno Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Magi, Maraio...

Renzi? L'ho invitato, non ha risposto.

' Secondo il fondatore del progetto, il civismo sta attraversando una nuova fase. 'Il civismo non è più tattico, molto è dato dal fatto che i partiti sono chiusi, non aprono le porte. Questo civismo produce classe dirigente. Quegli amministratori sono stanchi di fare i portatori d'acqua agli altri partiti, si possono unire e diventare una forza politica nazionale'.

La nuova formazione, il cui nome definitivo non è stato ancora scelto, si presenterà come una realtà 'civica, riformista e popolare, per arricchire la coalizione di centrosinistra', guardando quindi all'area progressista pur rivendicando una propria autonomia organizzativa e politica. Il debutto sul territorio è già programmato per il fine settimana successivo alla convention romana.

Il 13 e 14 giugno i promotori saranno presenti in cento piazze italiane per una raccolta firme finalizzata a sostenere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale





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