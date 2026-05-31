La NATO rimane resistente nonostante le critiche degli Stati Uniti

La NATO rimane resistente nonostante le critiche dell'amministrazione Trump. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha elogiato i partner asiatici per aver aumentato la spesa per la difesa e per essersi allineati strettamente con Washington.

I funzionari europei hanno insistito sul fatto che la NATO rimane resistente nonostante le critiche dell'amministrazione Trump. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha elogiato i partner asiatici per aver aumentato la spesa per la difesa e per essersi allineati strettamente con Washington.

Tuttavia, gli Stati Uniti hanno criticato gli alleati europei per non investire abbastanza nelle loro forze armate e per fare troppo affidamento sulla protezione degli Stati Uniti. La Germania ha annunciato di accelerare l'investimento militare, indipendentemente dalle decisioni future degli Stati Uniti. I funzionari europei hanno anche assicurato i partner asiatici che la NATO rimane credibile anche al di là del suo immediato vicinato.





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