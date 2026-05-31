La nazionale svizzera di calcio ottiene risultati convincenti nelle ultime amichevoli

La nazionale svizzera di calcio ha ottenuto risultati convincenti nelle ultime amichevoli prima della partenza per il campionato europeo. La formazione allenata da Murat Yakin ha battuto la Giordania con un risultato di 4-1 a San Gallo, ottenendo risposte positive soprattutto nella prima parte di gara.

La nazionale svizzera di calcio ha ottenuto risultati convincenti nelle ultime amichevoli prima della partenza per il campionato europeo . La formazione allenata da Murat Yakin ha battuto la Giordania con un risultato di 4-1 a San Gallo, ottenendo risposte positive soprattutto nella prima parte di gara.

La nazionale svizzera ha poi liquidato la Serbia con un risultato di 3-0, dimostrando una buona preparazione per il campionato europeo. Inoltre, la nazionale svizzera ha battuto la Finlandia con un risultato di 4-0, con Deniz Undav che ha realizzato una doppietta e Florian Wirtz e Jamal Musiala che hanno realizzato una rete a testa. Questi risultati convincenti dimostrano che la nazionale svizzera è pronta per il campionato europeo e ha buone chance di raggiungere i risultati desiderati





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