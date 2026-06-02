La nomina di Montse Alvarado: un uragano conservatore alla guida della comunicazione vaticana

Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado, prima donna laica prefetto del Dicastero della Comunicazione. Ex CEO di EWTN, la sua scelta segna un riavvicinamento con i tradizionalisti e solleva interrogativi sul futuro della comunicazione vaticana.

La notizia ha scosso gli ambienti vaticani e cattolici di tutto il mondo: Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado, conosciuta come Montse, nuovo prefetto del Dicastero della Comunicazione .

È la prima volta che una donna laica assume questo ruolo, un segnale di apertura ma anche di una precisa strategia politica. Alvarado, nata in Messico ma naturalizzata statunitense, compirà 40 anni a novembre, pochi giorni prima di insediarsi ufficialmente il 1 novembre 2026. Prenderà il posto di Paolo Ruffini, che andrà in pensione a ottobre.

La sua carriera è stata fulminea: dopo studi in Florida e a Washington, ha lavorato per il Becket Fund for Religious Liberty, un'organizzazione impegnata nella difesa della libertà religiosa, dove ha ottenuto importanti vittorie alla Corte Suprema. Nel 2023 è diventata CEO di EWTN, la potente rete televisiva cattolica conservatrice con sede in Alabama, che trasmette in tutto il mondo messe, rosari e programmi di stampo tradizionalista.

La sua nomina è stata accolta con entusiasmo dai conservatori, che vedono in lei una figura in grado di riportare la comunicazione vaticana su binari più ortodossi. Ma non sono mancate le critiche: molti ricordano le dure parole di Papa Francesco nel 2021, quando attaccò una grande televisione cattólica che continuava a sparlare di lui, definendo il suo operato opera del diavolo.

Sebbene Alvarado non fosse ancora in EWTN all'epoca, la sua appartenenza a quel network solleva interrogativi sulla futura linea editoriale del Dicastero. Alcuni osservatori, come Damian Thompson dello Spectator, pur plaudendo alla scelta, hanno sottolineato che Alvarado non è particolarmente conservatrice, ma la sua nomina potrebbe servire a legare più strettamente EWTN al Vaticano, un vantaggio per Papa Leone in un momento di tensioni con l'amministrazione Trump.

La nuova prefetta dovrà gestire un dipartimento con un enorme budget e personale, che controlla televisione, radio, online, editoria e l'Osservatore Romano. La sua esperienza manageriale e la fede profonda, come l'ha descritta la giornalista Paloma García Ovejero, la rendono una scelta azzardata ma calcolata. Resta da vedere se riuscirà a unire le anime divise della Chiesa o se acuirà le fratture.

In ogni caso, la sua nomina segna una svolta epocale per la comunicazione vaticana, con implicazioni che vanno ben oltre i confini della Città del Vaticano. La scelta di una laica donna, giovane e con un profilo conservatore, è una mossa che Papa Leone ha voluto per rilanciare il dialogo con i tradizionalisti, senza però rinunciare a una figura di comprovata competenza.

Il mondo cattolico osserva con attenzione, consapevole che questa decisione influenzerà il modo in cui la Chiesa comunica con i fedeli e con il mondo intero. Alvarado dovrà dimostrare di essere all'altezza delle aspettative, bilanciando fedeltà al Papa e autonomia gestionale. La sua storia personale, di immigrata che ha raggiunto il successo negli Stati Uniti, aggiunge un ulteriore elemento di novità in una Curia ancora molto maschile e italiana.

La sfida è aperta e il futuro della comunicazione vaticana è nelle sue mani





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