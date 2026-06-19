La Norvegia impone un divieto sull'uso degli strumenti di IA generativa nelle scuole

La Norvegia sta imponendo un divieto quasi totale sull'uso degli strumenti di IA generativa da parte degli alunni delle scuole elementari, limitandone al contempo l'uso anche nell'istruzione dei ragazzi più grandi per prevenire un impatto negativo sull'apprendimento. Il governo norvegese ha deciso di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole e di restituire agli insegnanti maggiori poteri per far rispettare la disciplina in classe.

La Norvegia sta imponendo un divieto quasi totale sull'uso degli strumenti di IA generativa da parte degli alunni delle scuole elementari , limitandone al contempo l'uso anche nell'istruzione dei ragazzi più grandi per prevenire un impatto negativo sull'apprendimento, ha dichiarato venerdì il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere.

Di fronte a un calo generalizzato dei risultati dei test scolastici, il governo ha deciso di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole e di restituire agli insegnanti maggiori poteri per far rispettare la disciplina in classe. L'uso dell'IA aumenta il rischio che i bambini saltino fasi importanti della loro istruzione, ha affermato Stoere. La cosa più importante a scuola è che i nostri bambini imparino a leggere, scrivere e fare matematica, ha aggiunto.

Le nuove norme saranno applicate a partire dal nuovo anno scolastico che inizierà a fine agosto. Gli alunni dalla prima alla settima classe, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, non dovrebbero, di norma, utilizzare l'intelligenza artificiale, mentre quelli della scuola secondaria di primo grado, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, possono adottare con cautela tali strumenti sotto la supervisione degli insegnanti.

Nell'istruzione secondaria superiore, dai 17 ai 19 anni, gli studenti dovrebbero imparare a utilizzare l'IA in modo appropriato, in modo da essere preparati per l'istruzione superiore e il mondo del lavoro. La Norvegia ha iniziato a introdurre i computer nelle aule negli anni '90 e i tablet dopo l'introduzione dell'iPad a partire dal 2010, riducendo la dipendenza dai libri e dalla scrittura a mano.

Tuttavia, il governo ha anche affermato che proporrà una legge per finanziare un maggiore uso dei libri nelle aule, invertendo la tendenza verso i tablet. Ad aprile il governo norvegese ha inoltre annunciato l'intenzione di vietare ai minori l'uso dei social media fino al compimento dei 16 anni, seguendo una tendenza avviata dall'Australia e da alcune altre nazioni per ridurre l'uso dei dispositivi elettronici da parte dei giovani





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IA Generativa Norvegia Scuole Elementari Divieto Educazione Apprendimento Intelligenza Artificiale Governo Norvegese Politica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

I Mondiali dei figli d’arte: da Haaland a Zidane, eredi in campo tra prodezze e papereLa Norvegia schiera una pattuglia di figli d'arte, l'Algeria schiera in porta il figlio di Zizou (con risultati rivedibili)

Read more »

La Viking Row dei tifosi della Norvegia è già un cult dei Mondiali, guardate cosa si sono inventati (Video)Guardate che coreografia hanno realizzato i tifosi della Norvegia ai Mondiali. Il video vi lascerà senza parole

Read more »

Haaland 'turista' a New York dopo l'esordio ai Mondiali con la NorvegiaGli scatti social del bomber norvegese. FOTO

Read more »

Norvegia apre consolato a Nuuk, in GroenlandiaIl primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere annuncia l'apertura di un consolato generale a Nuuk, rafforzando la presenza nell'Artico in un contesto di tensioni con gli Stati Uniti per il controllo dell'isola.

Read more »