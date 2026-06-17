La nostalgia nella pubblicità: quando gli spot del passato tornano di moda

Analisi della tendenza attuale a riproporre spot storici nel marketing moderno, con esempi iconici e commento dell'esperto Claudio Agrelli sul confronto tra la comunicazione pubblicitaria ieri e oggi

Se vi è bastato leggere Anto' fa caldo per ricordare il volto in penombra di un'allora sconosciuta Luisa Ranieri che, a letto, allontana il compagno particolarmente accaldato; se il nome Ambrogio ha evocato il leggero languorino di una ricca signora di giallo vestita; se un buonaseeera pronunciato con tono basso e sguardo ammiccante rimanda ancora adesso a un geniale corteggiamento, vuol dire che avete vissuto o siete cresciuti negli anni di una televisione irripetibile.

Una tv che mentre trasmetteva programmi e film, contribuiva a rendere le pubblicità che li interrompevano scene memorabili destinate a durare, con slogan talmente incisivi da uscire dallo schermo, insinuarsi nel linguaggio comune e diventare parte della cultura pop. Una potenza comunicativa che oggi non sembra più riscontrabile.

E che, se ne parliamo adesso, nell'epoca di hashtag #adv che si confondono nella vastità dell'etere e di reel lunghi una manciata di secondi, è perché il riadattamento di vecchie pubblicità di successo pare evidenziarla nel divario tra un passato generoso di creatività e un presente sfornito di idee nuove. Con i brand che ripropongono i codici lenti e rassicuranti della tv dei bei tempi per catturare l'attenzione di un mondo digitale che intanto corre tantissimo.

La vita del condannato Massimo Lopez, nel 1993 allungata da una telefonata e nel 2026 da oppure la statuaria Megan Gale che da testimonial Omnitel che era 27 anni fa, è passata a Iliad perché è per sempre, sono esempi della strategia comunicativa attuale che spesso punta sulla nostalgia per suscitare ricordi positivi, costruire legami diversi con la potenziale clientela di oggi e quindi indurre all'acquisto.

Il passato è un patrimonio già pronto, un deposito di fiducia, ci spiega Claudio Agrelli, direttore creativo e fondatore dell'agenzia di comunicazione e pubblicità Agrelli&Basta con cui abbiamo analizzato la tendenza attuale di rilanciare vecchi spot, il modo in cui certi slogan riuscivano a diventare tormentoni capaci di penetrare nella memoria collettiva e il motivo per cui questo non accade più. O comunque, non più con la stessa epica incisività. Prima la pubblicità aveva un pubblico comune.

C'erano pochi canali, si guardava molta tv e lo spot entrava nelle case di tutti nello stesso tempo. Le aziende, quindi, investivano su prodotti destinati a durare, come la musica, una frase, una scena in particolare, premette Agrelli soffermandosi sulla differenza tra passato e presente, tra l'utenza di oggi e quella di ieri: Ora quel pubblico è frammentato, ognuno ha il suo social, il suo linguaggio, le sue piattaforme di riferimento. La comunicazione è algoritmica, pensata per arrivare subito.

Il cosiddetto tormentone, invece, era studiato perché fosse efficace anche e soprattutto nel lungo periodo, nasceva quando una buona idea incontrava una fonte di ripetizione e un pubblico condiviso. Tutto un altro contesto rispetto a oggi che osserva l'esperto, abbiamo più canali e meno memoria comune, le pubblicità non si fermano nella testa, non hanno il tempo di sedimentare.

Il branding, ovvero tutte quelle attività che servono a creare l'identità di un marchio, lavora sulla riconoscibilità nel tempo, mentre la performance lavora sul risultato immediato. Ma se è cambiato il modo di fare pubblicità, i canali e anche il pubblico, perché alcuni marchi oggi rilanciano comunque spot di successo del passato? Non c'è il rischio che si escluda una fetta notevole di giovani clienti che magari non hanno alcun ricordo di testimonial come Massimo Lopez o di Megan Gale?

La nostalgia smuove il ricordo positivo legato a quella determinata marca, argomenta l'esperto: Si tratta di evocare la fiducia di un tempo: per chi ha 40 anni il passato è memoria, per i più giovani può diventare uno stile. Certo, il rischio che lo spot funzioni solo per chi conosce quello passato c'è e bisogna essere bravi a interessare anche le nuove generazioni veicolando un'idea forte come quella precedente.

Oggi molte aziende cercano investimenti con testimonial famosi, canzoni famose, mezzi più sicuri per raggiungere il risultato. A proposito di testimonial famosi, quello del Nestea del 2001, con un'allora sconosciuta Luisa Ranieri che lasciava immaginare gli effetti della bevanda rinfrescante nell'afa estiva senza ostentazioni né volgarità, è uno degli esempi più brillanti della potenza di quelle pubblicità. Ma qual era il segreto di quel tipo di pubblicità?

Come una battuta inserita in una scena di pochi secondi, riusciva a centrare l'attenzione di un pubblico vastissimo? Puntavano su elementi riconoscibili e ripetibili





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