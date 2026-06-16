La nostra isola è il mondo intero: documentario sull'antifascismo tra Spagna, Ventotene e Napoli

Anteprima assoluta alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro per il documentario del collettivo TodoModo che ripercorre le vicende degli antifascisti europei dalla Guerra Civile Spagnola al confino a Ventotene fino alle Quattro Giornate di Napoli, intrecciando microstoria e grande storia in un viaggio sulla "rotta mediterranea della libertà".

Il documentario La nostra isola è il mondo intero, prodotto nel 2026 dal collettivo TodoModo, sarà presentato in anteprima assoluta alla 62esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro venerdì 19 giugno alle 17.15 nella Chiesa della Maddalena.

La durata è di 116 minuti e il film è diretto da Claudio Di Mambro, Luca Mandrile e Umberto Migliaccio, che da oltre vent'anni indagano su personaggi e vicende storico-sociali trascurati dalla memoria collettiva. Il racconto segue le tracce di antifascisti europei che combatterono nella Guerra Civile Spagnola, subirono il confino a Ventotene e poi parteciparono alle Quattro Giornate di Napoli.

La narrazione si costruisce attraverso luoghi, musiche, testimonianze e memorie personali, intrecciando microstoria e grandi eventi, offrendo una riflessione sul rapporto tra passato e presente, lontana dalla retorica e centrata sul valore della memoria e dell'impegno collettivo. Il film restituisce il senso di una lunga battaglia contro il fascismo combattuta in Europa e oltre i suoi confini, raccontando una generazione che realizzò i propri ideali di libertà e giustizia sociale anche nei momenti più difficili.

La realizzazione ha richiesto quattro anni di ricerca per raccogliere storie, testimonianze e luoghi capaci di rappresentare la visione degli autori, con il sostegno iniziale di AICVAS, ANPPIA e ANPI Roma e una campagna di produzione dal basso promossa da Le strade nella Storia, società che inaugura così la propria attività produttiva dopo essersi affermata nella distribuzione del cinema indipendente. Il progetto si configura come un viaggio lungo una "rotta mediterranea della libertà" che attraversa luoghi simbolo della liberazione europea dal nazifascismo: dalla Barcellona internazionalista della Guerra Civile Spagnola all'isola di Ventotene, fino alla Napoli delle Quattro Giornate.

TodoModo è un collettivo formato da Claudio Di Mambro, Luca Mandrile e Umberto Migliaccio. Nel corso degli anni ha realizzato documentari dedicati a figure artistiche e storiche spesso dimenticate, tra cui Vittorio De Seta, Nico D'Alessandria e Piero Ciampi. Tra i lavori più noti figura Bimba con il pugno chiuso, sulla partigiana Giovanna Marturano, premiato al festival di Annecy e proiettato in migliaia di occasioni tra festival e rassegne internazionali.

Negli ultimi anni il collettivo ha concentrato la ricerca sui temi della reclusione e della privazione della libertà nelle isole pontine, con documentari su Ponza, Ventotene e il carcere di Santo Stefano, proseguendo con La nostra isola è il mondo intero un percorso di indagine storica e civile sulla memoria dell'antifascismo europeo





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Documentario Antifascismo Todomodo Ventotene Quattro Giornate Di Napoli Guerra Civile Spagnola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canada vs Qatar: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereAnteprima completa di Canada-Qatar ai Mondiali 2026: tattiche, novità sulle squadre e altro.

Read more »

Scozia vs Marocco: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereGOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita Scozia-Marocco ai Mondiali FIFA 2026.

Read more »

Canada vs Qatar: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – tutto quello che c’è da sapereAnteprima completa di Canada-Qatar ai Mondiali 2026: tattiche, novità sulle squadre e altro.

Read more »

Spagna vs Arabia Saudita: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapereAnteprima completa di Spagna-Arabia Saudita ai Mondiali 2026: tattiche, formazioni e altro.

Read more »