La notte dei borghi: oltre 200 piccoli centri si illuminano di candele e romanticismo

L'11ª edizione de 'La notte dei borghi' il 20 giugno 2026 trasformerà oltre 200 piccoli centri italiani in salotti a cielo aperto, con candele, musica e atmosfere d'altri tempi. Ogni borgo offre un programma personalizzato per riscoprire tradizioni e sapori dell'infanzia.
Il 20 giugno 2026, oltre duecento borghi italiani si trasformeranno in salotti a cielo aperto per l'undicesima edizione di un evento che celebra la bellezza e i sentimenti.
L'iniziativa, che prende il nome di 'La notte dei borghi', invita a rallentare e a riscoprire il fascino senza tempo dei piccoli centri, accendendo vicoli, piazze e castelli con candele, melodie sussurrate e atmosfere d'altri tempi. Il tema di quest'anno è un vero e proprio salto nel passato: riscoprire le proprie radici, le tradizioni tramandate e i sapori dell'infanzia. Ogni borgo aderente personalizza il programma per valorizzare le proprie peculiarità.
A Limone sul Garda, in Lombardia, la serata si sviluppa lungo le vie del centro e nella Limonaia del Castèl, con un percorso emozionale in cinque tappe guidato dal profumo degli agrumi e da musiche che esaltano il paesaggio lacustre. A Corinaldo, nelle Marche, le mura medievali perfettamente conservate fanno da scenario a una visita guidata teatralizzata, seguita da un concerto illuminato solo da candele con voce, chitarra e sassofono.
Rosazza, in Piemonte, cambia veste dalle 20:30 con musica acustica, repertori classici e internazionali, e un concorso per la foto più dolce della notte. San Gemini, in Umbria, unisce romanticismo e condivisione familiare con laboratori per bambini, una mostra fotografica di matrimoni storici e il brindisi finale davanti alla Chiesa Madre a mezzanotte. L'evento non è unico, ma si declina in centinaia di programmi cuciti su misura da ogni borgo.
Per chi desidera organizzare una gita fuori porta, la penisola offre l'imbarazzo della scelta: dalla magia di Limone sul Garda alle storie misteriose di Rosazza, passando per la storia di Corinaldo e la familiarità di San Gemini. Ogni edizione è un invito a rallentare e a immergersi in un'atmosfera fuori dal tempo, dove la bellezza dei borghi italiani si fonde con la dolcezza di una notte indimenticabile.
L'appuntamento è per il 20 giugno 2026, ma già si respira l'attesa per una serata che promette di essere la più romantica dell'anno
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