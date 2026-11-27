Il film diretto da Alessandro Genovesi con Ficarra, Picone, Foglietta e Puccini arriva giovedì 26 novembre. Analisi della trama e del cast.

Il nuovo film "La Notte delle Fragole" arriva in sale cinematografiche giovedì 26 novembre. La pellicola, una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, vede come protagonisti assoluti il duo siciliano composto da Ficarra e Picone. Insieme al regista, i due comici hanno anche firmato la sceneggiatura, affiancando il casting principale nella narrazione.

Trama e protagoniste della commedia

Al centro della storia troviamo Valentino, interpretato da Picone, un avvocato divorzista dal temperamento ordinato e premuroso. Egli prepara con cura ogni dettaglio per festeggiare l'anniversario di matrimonio con la moglie Elena, interpretata da Anna Foglietta, un'agente immobiliare. Mentre Valentino si affanna a preparare fiori, branzini, candele e musica, la serata romantica salta prima ancora di iniziare.

Also read Call My Agent - Italia: iniziate le riprese della terza stagione con Ficarra e Picone

L'irruzione di Salvo, interpretato da Ficarra, sconvge i piani della coppia. Salvo è l'ex compagno di Elena e padre della loro figlia adolescente Carolina. Naufragata la loro relazione, tra Salvo ed Elena è rimasto un legame di amicizia e continua frequentazione che a Valentino pesa. La situazione precipita quando Salvo decide di trasferirsi temporaneamente sul divano di casa loro dopo un'ennesima rottura sentimentale con Tania, interpretata da Giulia Fiume.

Proprio mentre Valentino sembra vicino al limite della sopportazione, Salvo ritrova l'entusiasmo per una nuova donna, Francesca, interpretata da Vittoria Puccini. Salvo si autoinvita insieme a lei a cena dalla coppia per presentarla ai due amici. Quella serata si trasformerà in un confronto serrato fatto di verità taciute e svolte inattese. La costruzione narrativa è un'opera divisa in due parti distinte.

Advertisement

Dinamiche del cast e registrazione

Il film è costruito quasi interamente dentro un appartamento, creando un'intimità scenica che favorisce il dramma interiore. Nella prima parte il pubblico troverà un meccanismo che funziona a meraviglia. Ficarra e Picone giocano sulle rispettive maschere: l'uno è invadente e impulsivo, l'altro metodico e costretto a incassare.

La regia di Alessandro Genovesi guida questa prima fase con una brillante serie di battute, piccoli scontri e tempi comici calibrati alla perfezione. Sul piano del cast tutto funziona inizialmente. Ficarra e Picone confermano la loro intesa naturale anche quando si confrontano con registri meno consueti.

Anna Foglietta offre una prova efficace nel ruolo di Elena, dimostrando grande versatilità emotiva. Vittoria Puccini, nei panni della terza incomoda, riesce a dare al suo personaggio quella sfumatura di scomodità necessaria. Tuttavia, il confronto e il disvelamento delle verità nascoste dei loro personaggi è un meccanismo che non gira in modo completamente fluido durante le fasi centrali.

Evoluzione del tono narrativo

Le cose vanno meno lisce quando la commedia cambia passo in modo repentino per virare verso il dramma sentimentale e l'introspezione. Con l'ingresso di Francesca e il progressivo cadere delle maschere durante la cena, il tono del film si fa malinconico. La sceneggiatura finisce per perdere smalto in questa transizione.

Advertisement

Alcuni ribaltamenti e ripensamenti nei personaggi risultano un po' affrettati. In generale lo stacco rispetto alla leggerezza e al ritmo iniziale risulta, nella fase centrale della storia, piuttosto brusco. Questa evoluzione registrata altera la percezione della coerenza narrativa per il pubblico.

Valutazione finale del film

Nonostante le criticità evidenziate nella seconda parte, il film non manna di punti chiave. Nel finale il racconto recupera ironia, ritmo e una chiusa ben congegnata. Questo recupero finale riserva al pubblico anche una simpatica sorpresa che chiude il cerchio della narrazione.

La proiezione nei cinema italiani è confermata per il 26 novembre, segnando l'atteso arrivo della nuova opera del duo siciliano e del regista Genovesi. Il film rappresenta un tentativo ambizioso di mescolare generi diversi in un'unica cornice domestica.