La nuova campagna di Pamela Anderson per la maison francese

La campagna della maison francese entra nelle mura domestiche di Pamela Anderson e racconta la quotidianità dell'attrice insieme ai figli.

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La nuova campagna della maison francese entra nelle mura domestiche di Pamela Anderson e racconta la quotidianità dell'attrice insieme ai figli Brandon Thomas Lee e Dylan Jagger Lee. A Day With Pamela and Her Song: una serie di momenti spontanei e giocosi che trasformano la quotidianità in una narrazione visiva sospesa tra realtà e finzione. La campagna si sviluppa attraverso una sequenza di scene intime: letti disfatti, colazioni lente e scherzi in cucina.

L'atmosfera volutamente imperfetta diventa parte integrante del racconto. Serena, spontanea, una madre complice e affettuosa, a tratti 'pasticciona' e proprio per questo autentica, amata e realizzata. Al centro della campagna ci sono soprattutto le interazioni tra i tre: Brandon scherza su una torta finita troppo in fretta, Dylan ride dal sedile posteriore dell'auto, mentre Pamela osserva tutto con un mix di complicità e leggerezza.

È proprio questa che contribuisce a costruire una palette visiva soffusa, naturale e coerente con l'estetica della campagna





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