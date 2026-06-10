La nuova epoca di scarsità: governi e aziende si preparano a fronteggiarla

La Nuova Zelanda e Singapore hanno firmato un accordo per scambiare provviste alimentari e carburante in caso di carenze a livello globale. L'Australia e il Giappone hanno firmato un patto simile per mantenere stabili i flussi di terre rare, carburante e prodotti agricoli. L'Unione europea sta valutando la possibilità di fare scorta di fertilizzanti per il timore di una crisi alimentare.

Mentre le borse continuano a guadagnare, governi e aziende si preoccupano di proteggersi dalla carenza di beni causata da crisi come quella dello stretto di Hormuz.

Di recente, la Nuova Zelanda ha firmato un accordo con Singapore in base al quale i due paesi si invieranno reciprocamente provviste alimentari e carburante in caso di carenze a livello globale.

"Gli ultimi mesi hanno dimostrato che viviamo un mondo instabile. La gente ci pensa tutte le volte che fa il pieno", ha dichiarato il primo ministro neozelandese Chris Luxon.

"Ecco perché ci stiamo dando da fare per proteggerci". Non è l'unico caso. L'Australia ha firmato un patto simile con il Giappone, con l'obiettivo di mantenere stabili i flussi di terre rare, carburante e prodotti agricoli e disinnescare qualsiasi crisi. L'Unione europea sta valutando la possibilità di fare scorta di fertilizzanti per il timore di una crisi alimentare.

Insomma, governi e aziende in tutto il mondo stanno facendo scorta di beni essenziali senza troppo clamore. Possiamo definirla una nuova tendenza che vede l'accumulo di risorse e la chiusura a riccio, sullo sfondo di timori crescenti per la nuova epoca di scarsità in cui stiamo entrando. Da un punto di vista culturale è un paradosso. La maggior parte delle aziende e dei politici occidentali è cresciuta in un mondo in cui la scarsità sembrava un problema superato.

I temi di fondo della globalizzazione neoliberista erano il libero scambio senza soluzione di continuità e le forniture efficienti che guidavano la crescita. Tra l'altro, secondo un'opinione diffusa nella Silicon valley, l'innovazione tecnologica eliminerà i vincoli alla capacità produttiva in molti settori.

In effetti, quando nel 2025 i giornalisti statunitensi Derek Thomson ed Ezra Klein hanno pubblicato un libro su come rilanciare gli Stati Uniti, l'hanno intitolato (Abbondanza), nella speranza di schiudere quel futuro, e il libro è diventato presto un best seller. Anche gli investitori hanno assorbito quest'atmosfera culturale. Da un paio d'anni assistiamo a una straordinaria crescita dei titoli tecnologici che dichiarano di usare innovazioni come l'intelligenza artificiale per sprigionare quell'abbondanza.

Le grandi aziende tecnologiche oggi rappresentano il 35 per cento del mercato finanziario, rispetto al 12 per cento di dieci anni fa. È una cosa straordinaria.

Ma ancora più degno di nota, come ha scritto sul social media X Jeff Currie del fondo d'investimento Carlyle, è che mentre "i servizi nei settori dell'informazione e della tecnologia rappresentano il 42 per cento dell'indice di borsa S&P 500, i settori dell'energia e dei materiali sono pari più o meno al 6 per cento" e "i titoli gestiti dai fondi speculativi sono sostanzialmente inesistenti". Per dirla in altri termini, gli investitori sono stati così accecati dai servizi da aver sottovalutato a lungo le azioni legate ai processi industriali ed energetici tradizionali.

E quindi le strategie di investimento si stanno spostando verso i settori più tradizionali, come l'energia e i materiali, che sono considerati più sicuri e meno soggetti a fluttuazioni del mercato. Il 4 maggio 2026 la Nuova Zelanda e Singapore hanno siglato un accordo con cui i due paesi si impegnano a non introdurre restrizioni alle esportazioni di una serie di beni, tra cui carburante, generi alimentari e materiali per l'edilizia.

L'intesa sarà incorporata nel trattato di libero scambio già in vigore tra la Nuova Zelanda e Singapore, dopo che i parlamenti dei due paesi l'avranno approvata. Tutto questo però si scontra con l'attuale direzione degli eventi del mondo e con la minaccia di scarsità. La crisi dello stretto di Hormuz ha già creato carenze di energia e forniture industriali che sono destinate a peggiorare.

E, guardando più in là, la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran ha anche dimostrato le vulnerabilità per il commercio globale, tenuto conto del fatto che lo stretto non è l'unico collo di bottiglia dei trasporti nel mondo e che l'Iran non è l'unico paese che cerca di usare simili strutture come moneta di scambio. A volte gli investitori sopravvalutano il fatto che gli enormi piani d'investimento messi in campo per sostenere l'intelligenza artificiale richiedono non solo centinaia di miliardi di dollari, ma anche materiali come rame, acqua, gallio, litio e cemento.

Le loro forniture sono state indebolite negli Stati Uniti, e non solo, dalla mancanza di capitali di investimento in industrie o miniere essenziali. E più i politici alzano barriere nazionaliste o protezioniste, più aumenteranno le pressioni per usare capitali in investimenti nei mercati locali, con l'obiettivo di garantire un accesso immediato a quelle molecole.

"Questa non è una storia di sconvolgimenti provocati dall'intelligenza artificiale, ma di una scarsità di risorse che sta cambiando il modo in cui facciamo affari e investiamo". È una nuova epoca di scarsità che sta arrivando, e governi e aziende devono essere preparati a fronteggiarla





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