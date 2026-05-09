La nuova era che potrebbe rivoluzionare la visione di Roma e la sua posizione nel mondo

Una stagione di semplicismi e banalizzazioni che minacciano di banalizzare il valore simbolico delle città e distogliere l'attenzione dal loro senso autentico. Roma deve r dupla ruolo chiave: quella di capitale culturale e quella geopolitica.

Viviamo una stagione di semplicismi e banalizzazioni che portano a sottovalutare il valore simbolico delle città e alimentano l’inveterata abitudine italiana a svalutare tutti e tutto.

Sono le circostanze esterne che ci spingono verso una visione differente e permettono di cominciare a capire appieno l’importanza di avere una Capitale che non è solo la vetrina di una città d’arte e di storia, ma il suo pulsare nel cuore degli eventi contemporanei. Non è solo un museo a cielo aperto, il portato di una storia millenaria e cosmopolita chiusa nel passato.

Oggi sempre più prende corpo la percezione che Roma non è una Capitale dove vivono solo i monumenti di altre epoche, ma una storia in corso che è figlia da ultimo della grande storia europea con i suoi travagli drammatici del secolo scorso e che è destinata ad avere un ruolo chiave nei nuovi equilibri mondiali. Non siamo più davanti solo alle passerelle di Capi di Stato e di governo, ministri degli esteri e così via, che fanno tappa a Roma, ma si ripropone la centralità dello schema di quella che una volta si chiamava la civiltà occidentale.

Che non può essere ridotta a uno slogan poco significativo a uso mediatico, ma di cui vanno piuttosto riscoperte la ricchezza e la creatività, offuscate da alleanze traballanti e disegni colonizzatori da sventare. Quella civiltà occidentale non è ovviamente patrimonio della sola Roma e dell’Italia, ma come testimonia proprio la storia di Roma è patrimonio comune di tutto un contesto europeo e mediterraneo





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