La nuova fidanzata del conte David Armstrong-Jones fa il suo debutto ufficiale ai cori di Ascot

La francese Isabelle, 54 anni, ha seguito l'evento nell'area del Berkshire, chiacchierando con la duchessa Sophie, Anna d'Inghilterra e Zara Tindall. La coppia ha iniziato a frequentarsi nell'estate del 2024 e potrebbe optare per un matrimonio di primo piano, magari nella chiesa di Windsor.

La nuova fidanzata del conte David Armstrong-Jones, figlio della principessa Margaret, ha fatto il suo debutto ufficiale ai cori di Ascot . La francese Isabelle, 54 anni, ha seguito l'evento nell'area del Berkshire, chiacchierando con la duchessa Sophie, Anna d'Inghilterra e Zara Tindall.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nell'estate del 2024 e potrebbe optare per un matrimonio di primo piano, magari nella chiesa di Windsor. Il conte David Armstrong-Jones, 64 anni, figlio della principessa Margaret e del fotografo Antony Armstrong-Jones, ha iniziato a frequentare Isabelle, esperta d'arte, nell'estate del 2024.

La principessa Margaret con il marito Lord Snowdon, e i piccoli David e la sorellina Sarah, Kensington Palace, Londra, 1964 (Getty Images)non rappresenta il re ma è titolare di un'azienda di design e produzione di mobili pregiati, avviata negli anni Ottanta con il benestare della zia Elisabetta II. Stando alle voci subito emerse da Buckingham Palace, l'affascinante Isabelle - madre di un figlio e attualmente CEO dell'azienda di design e produzione di mobili pregiati - potrebbe essere la futura moglie del conte David Armstrong-Jones.

La loro relazione non è stata ancora ufficializzata, ma la coppia ha già iniziato a frequentarsi in modo più intimo. La principessa Margaret, madre del conte David Armstrong-Jones, è una delle donne più influenti della Royal Family e il suo figlio potrebbe optare per un matrimonio di primo piano per risollevare la propria popolarità





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