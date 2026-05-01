La nuova home page di Internazionale: un progetto di due anni per migliorare l'esperienza di lettura

Dopo quasi due anni di lavoro, Internazionale ha lanciato una nuova home page progettata per organizzare i contenuti in modo chiaro e accessibile. L'obiettivo è rendere la navigazione un'abitudine quotidiana per i lettori, insieme al podcast e alla newsletter mattutina.

Ognuno ha il suo modo di leggere i giornali e le riviste. Alcuni iniziano dalla fine, altri da una rubrica specifica. C'è chi sfoglia le pagine e poi torna indietro per leggere dall'inizio all'ultima pagina, mentre altri navigano a caso senza un ordine preciso.

Tuttavia, tutti passano dalla prima pagina o dalla copertina. La lettura dei giornali online è un'esperienza completamente diversa. Non solo perché il mezzo è digitale, ma anche perché i concetti di "inizio" e "fine" sono relativi. Non esiste un'ultima pagina fisica, ma c'è una pagina iniziale, chiamata home page.

Tuttavia, solo circa il 20% dei visitatori di un sito passa da questa pagina. La maggior parte degli utenti arriva direttamente su pagine interne, attraverso i social media o dopo una ricerca. Nonostante sia vista da relativamente pochi utenti, l'home page è fondamentale perché riflette le scelte e le priorità del giornale, evidenziando gli argomenti considerati più importanti dalla redazione.

Inoltre, su questa pagina arrivano lettori intenzionali che scelgono di visitare il sito. Per questo motivo, abbiamo dedicato quasi due anni a riprogettare completamente l'home page del sito di Internazionale. Abbiamo ascoltato le opinioni degli abbonati e dei lettori abituali, coinvolto designer ed esperti di interfacce utente, e infine affidato il lavoro a tecnici e sviluppatori. L'obiettivo della nuova home page, già online da qualche giorno, è organizzare i contenuti in modo chiaro e renderli facilmente accessibili.

Ci auguriamo che visitare questa pagina diventi un'abitudine quotidiana per chi segue Internazionale, insieme al podcast e alla newsletter mattutina, per iniziare la giornata con gli strumenti necessari per comprendere il mondo. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere e ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [indirizzo email]





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