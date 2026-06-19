La normativa limita le telefonate dei call center per attivare contratti di luce e gas e prevede che le chiamate commerciali siano considerate nulle se l'utente non ha dato il consenso.

La nuova normativa sulle chiamate commerciali entra in vigore oggi, 19 giugno, e limita le telefonate dei call center per attivare contratti di luce e gas .

Le aziende di luce e gas possono ancora contattare i consumatori, ma solo se questi hanno dato il loro consenso esplicito. Il decreto Bollette prevede che le chiamate commerciali siano considerate nulle se l'utente non ha dato il consenso e accetta di sottoscrivere un nuovo contratto. La stretta è incompleta, in quanto manca ancora il numero univoco a tre cifre per gli operatori di luce e gas.

Il Codacons sottolinea che questo numero è necessario per identificare in modo immediato il chiamante e evitare raggiri da parte di operatori finti. Nonostante la novità, le chiamate commerciali per attivare contratti di telefonia fissa e mobile non sono ancora state bloccate, in quanto questa parte della stretta è stata inserita nel decreto Accise e poi eliminata





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