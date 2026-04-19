La Nuova Serie Netflix Esplora la Bellezza della Semplicità a New York: Tra Ordinarie Storie e l'Effetto Farfalla

Una nuova serie televisiva su Netflix ambientata in una New York non convenzionale celebra la semplicità attraverso quattro storie ordinarie e l'intreccio di vite parallele, evocando l'effetto farfalla e offrendo un'alternativa basata su abbonamento per chi rifiuta la profilazione pubblicitaria.

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