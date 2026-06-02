La nuova tendenza delle righe per l'estate 2026

La nuova tendenza estiva si muove tra i grafismi di Jacquemus e il mix-match di Dries Van Noten. Le righe non sono una semplice fantasia, ma una vera e propria partitura visiva che ritma il guardaroba della bella stagione. Le linee si trasformano in energia pura e si lasciano attraversare da bande cromatiche che ridisegnano la silhouette. Il trend si indossa anche nella quotidianità metropolitana con combinazioni ad alto tasso di freschezza.

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Non sono una semplice fantasia, ma una vera e propria partitura visiva che ritma il guardaroba della bella stagione. Le verticali, orizzontali o inclinate secondo angolazioni impreviste, le linee si trasformano in energia pura. Abiti fluidi e accessori di stagione si lasciano attraversare da bande cromatiche che ridisegnano la silhouette. Alternando il rigore grafico a una squisita e giocosa spensieratezza, per un risultato finale che mette subito di buon umore.

Che siano multicolore o in un rigoroso optical bicolore, le linee smettono di essere una semplice fantasia e diventano il vettore energetico del guardaroba. Tra le ispirazioni dello street style, infine, suggeriscono come trasferire questa energia nella quotidianità metropolitana con combinazioni ad alto tasso di freschezza. A Parigi, il trend si indossa spezzato, con la t-shirt a manica lunga dalle vitaminica, che spezza la cadenza bicolore con una sferzata cromatica.

Il consiglio è di smorzarne la vivacità abbinando una borsa morbida dall'effetto silver e un paio di sneakers di rete. Come l'esempio milanese, in perfetto equilibrio tra spirito urbano e dettagli d'avanguardia





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