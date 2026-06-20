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La nuova tendenza in manicure: smalti traslucidi e finiture morbide

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La nuova tendenza in manicure: smalti traslucidi e finiture morbide
Smalti TraslucidiFiniture MorbideManicure
📆6/20/2026 4:08 PM
📰MarieClaire_it
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La nuova tendenza in manicure è caratterizzata da smalti traslucidi e finiture morbide, ideali per ringiovanire l'aspetto delle mani e per questo periodo dell'anno.

La nuova tendenza in manicure: smalti traslucidi e finiture morbide . Se pensavate di aver già visto tutto in fatto di manicure, vi sbagliavate: abbiamo un nuovo modo di decorare le nostre mani, con una tendenza che sta facendo scalpore nei saloni.

Parliamo di unghie realizzate con smalti e finiture traslucide, in colori vivaci e allegri, che ricordano la consistenza morbida, semitrasparente e succosa di questo alimento così speciale e inconfondibile. Il risultato è una manicure davvero originale e giovanile: informale e divertente, è ideale per ringiovanire l'aspetto delle mani e perfetta per questo periodo dell'anno.

La tendenza è il minimalismo sofisticato; vogliamo che l'unghia sembri naturale ma perfetta, con una brillantezza succosa e una struttura forte, spiega Estefanía Maccanin, esperta di manicure di MIA Cosmetics Paris. È proprio questo che permette di ottenere un look luminoso che aggiunge colore, brillantezza e luce. Il massimo! Il fenomeno è tale che molti marchi beauty hanno lanciato sul mercato i propri smalti con finiture traslucide, che permettono di ottenere questo look semitrasparente.

Alcuni dei nostri preferiti? Eccoli qui. Ottenendo un effetto che va da una trasparenza delicata a una tonalità intensa e vibrante. Ideale per una manicure dall'aspetto vitreo e succoso, vi conquisterà in questa sfumatura rosa così femminile e delicata.

Questo smalto Manucurist offre una finitura traslucida che lascia intravedere l'unghia, donandole brillantezza e luminosità, a differenza degli smalti classici più coprenti. Il suo effetto sciroppo ultra-glossy si costruisce con da una a tre passate, per un risultato che varia dal traslucido al semi-coprente. Questo smalto Essence, in una tonalità magenta-lilla, non solo regala una finish brillante e semitrasparente, ma offre anche un'esperienza sensoriale unica: una volta asciutto, emana un delizioso profumo fruttato che vi conquisterà

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