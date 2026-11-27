I risultati elettorali confermano che la coalizione di Christopher Luxon non ha la maggioranza. Il Partito Nazionale deve accordarsi con Opportunity per governare.

I risultati definitivi delle elezioni del 7 novembre 2026 hanno sancito un pareggio inaspettato per la coalizione di governo della Nuova Zelanda. La formazione guidata dal Primo Ministro Christopher Luxon non è riuscita a ottenere la maggioranza parlamentare assoluta, costringendo il leader del Partito Nazionale a cercare alleanze strategiche per evitare nuove votazioni.

Il conteggio finale dei voti, reso pubblico venerdì dalla Commissione Elettorale, ha mostrato che la coalizione uscente composta da Nazionale, ACT e New Zealand First ha ottenuto 65 seggi su 130. Questo numero è esatto uno in meno rispetto alla soglia necessaria per governare senza appoggi esterni, creando una situazione politica complessa nel Paese.

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Negoziati con Opportunity per superare il blocco

Christopher Luxon ha annunciato che il suo Partito Nazionale collaborerà con i partner di coalizione ACT e New Zealand First, oltre a cercare un accordo con il centrista Opportunity Party per formare un governo stabile. L'obiettivo è chiaro: evitare la necessità di un nuovo ciclo elettorale e garantire continuità amministrativa allo Stato.

La leader di Opportunity, Qiulae Wong, ha confermato di essere pronta a negoziare direttamente con il Partito Nazionale. Wong ha specificato che questa decisione è coerente con le posizioni espresse prima della conclusione delle urne. Come partito con il maggior numero di seggi tra quelli non ancora inclusi nella coalizione maggiore, Opportunity si posiziona come un attore chiave nelle trattative.

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Struttura parlamentare e blocchi di opposizione

L'opposizione di sinistra, formata dal Partito Laburista, dai Verdi e da Te Pati Maori, detiene attualmente 58 seggi nella camera bassa. Questa somma non è sufficiente per formare un governo, anche contando sul possibile sostegno di Opportunity. La matematica politica attuale lascia però aperta la possibilità che partiti di blocchi diversi si uniscano per creare una maggioranza, come avvenuto nel 2017.

In quell'occasione storica, un accordo tra Laburisti e New Zealand First permise a Jacinda Ardern di diventare Primo Ministro. Oggi, la situazione è diversa perché la coalizione di destra ha già consolidato la sua base di 65 seggi, rendendo necessario solo un voto supplementare per raggiungere il quorum. Le trattative informali sono già iniziate, ma ora che i numeri sono certi, si passerà a discussioni più strutturate.

Tempistiche e possibili accordi di governo

I negoziati si concentreranno su politiche chiave e nomine ministeriali essenziali, come quelle per Vice Primo Ministro, Ministro degli Esteri e Ministro delle Finanze. Le parti possono firmare accordi di coalizione completi o alleanze più flessibili note come accordi di fiducia e approvvigionamento. In quest'ultimo caso, un partito minore sostiene il governo sulle votazioni cruciali senza assumere carichi di gabinetto.

I negoziati dell'elezione del 2023 durarono 40 giorni, con la firma degli accordi il 24 novembre. Se si dovesse seguire una tempistica simile, un nuovo governo potrebbe essere insediato prima di Natale. Tuttavia, l'attuale scenario richiede l'intesa tra quattro partiti, il che potrebbe prolungare i tempi rispetto alle consuetudini degli ultimi decenni.

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Scadenze costituzionali e ruolo del Governatore

La Costituzione neozelandese impone che il Parlamento si riunisca sei settimane dopo il ritorno dei mandati elettorali. Se non saranno ordinate riconteggi, i mandati saranno restituiti il 3 dicembre e la camera dovrà incontrarsi entro il 14 gennaio. Il mancato raggiungimento di un accordo entro questa data creerebbe un vuoto politico significativo.

Anche in assenza di un governo formato, il Parlamento si riunirà e i parlamentari presteranno giuramento, eleggendo un Presidente della Camera. La governatrice generale Cindy Kiro ha sottolineato che, in caso di stallo irreversibile, potrebbe essere necessaria un'altra elezione. Il Primo Ministro in carica opererebbe come governo caretaker, limitandosi agli affari di routine e alle emergenze, senza prendere decisioni strategiche rilevanti.