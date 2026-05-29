Il nuovo ministro della Difesa Chris Penk ha annunciato che la Nuova Zelanda punta a un aumento 'regolare e costante' delle spese per la difesa per raggiungere l'obiettivo di spendere il 2% del PIL per le forze armate entro 8 anni.

La Nuova Zelanda punta a un aumento 'regolare e costante' delle spese per la difesa per raggiungere l'obiettivo di spendere il 2% del PIL per le forze armate entro 8 anni, ha detto venerdì il nuovo ministro della Difesa Chris Penk .

Penk ha detto che potrebbero esserci picchi e cali nell'acquisizione di nuove armi e piattaforme, ma l'obiettivo generale è quello di raddoppiare quasi la spesa militare della Nuova Zelanda, cercando di aumentare le capacità di difesa.

'Per quanto possibile, è nostra intenzione avere una traiettoria di crescita regolare e costante fino al 2%', ha dichiarato Penk alla Reuters a Singapore prima dell'apertura del Dialogo di Shangri-La, il più grande incontro asiatico sulla difesa. La Nuova Zelanda sta progettando due nuovi droni per l'intelligence e la sorveglianza nel Pacifico sud-occidentale e per il dispiegamento polare.

Wellington è anche alla ricerca di sostituti a lungo termine per le due fregate classe Anzac, ormai obsolete, e per la nave da supporto multiruolo HMNZS Canterbury. Gli aumenti sono stati pianificati insieme all'aumento delle spese per l'istruzione e la sanità in un bilancio altrimenti austero del governo conservatore del primo ministro Chris Luxon, annunciato questa settimana.

Il governo ha previsto un deficit di bilancio di 15,06 miliardi di dollari neozelandesi per l'anno fiscale che si concluderà il 30 giugno 2026, più contenuto rispetto al deficit di 16,93 miliardi di dollari neozelandesi previsto nel suo aggiornamento semestrale di dicembre





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