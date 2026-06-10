La Palestina non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026

La nazionale palestinese non si è mai qualificata alla Coppa del mondo a causa delle difficoltà nel formare una squadra competitiva. Tuttavia, la passione per il calcio a Gaza è ancora viva, e la cultura del gioco si è trasmessa di generazione in generazione. La Palestine Football Association (Pfa) è stata viziata fin dall'inizio, con regolamenti diversi per le squadre ebraiche e palestinesi.

La nazionale palestinese non parteciperà ai Mondiali di calcio maschile del 2026. La difficoltà nel formare una squadra competitiva, a causa dell'occupazione, dell'assedio e del genocidio, ha reso impossibile la qualificazione.

Tuttavia, la passione per il calcio a Gaza è ancora viva. La gente guarderà il torneo nei rifugi e nelle case distrutte dalle bombe. Il gioco rappresenta un mondo intero per molti palestinesi, che hanno imparato a seguire le partite in radio durante i blackout. Nel 2014, durante la semifinale Germania-Brasile, Israele ha lanciato un attacco contro Gaza, uccidendo migliaia di palestinesi.

La cultura del calcio a Gaza si è trasmessa di generazione in generazione, con giovani che giocano sui terrazzi e nei vicoli. I club fungono da spazi sociali e politici, e le leggende locali come Suleiman al Obaid e Mohammed Barakat sono ancora ricordate. La Palestine Football Association (Pfa), fondata da un sionista, è stata viziata fin dall'inizio. C'erano regolamenti diversi per le squadre ebraiche e palestinesi, e la bandiera sionista è stata incorporata nel logo della Pfa.

La Federazione sportiva araba della Palestina (Apsf) è stata istituita in risposta e organizza autonomamente i suoi campionati





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali Di Calcio Palestina Calcio Palestinese Coppa Del Mondo Pfa Apsf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svezia vs Tunisia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereGOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita Svezia-Tunisia ai Mondiali FIFA 2026.

Read more »

Svezia vs Tunisia: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereGOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita Svezia-Tunisia ai Mondiali FIFA 2026.

Read more »

Belgio vs Egitto: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereGOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita Belgio-Egitto ai Mondiali FIFA 2026.

Read more »

Iran vs Nuova Zelanda: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapereGOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita Iran-Nuova Zelanda ai Mondiali FIFA 2026.

Read more »