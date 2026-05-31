La pallavolo italiana verso la政治? L'ipotesi Durigon per la Serie A

La Serie A di pallavolo valuta la nomina di un politico alla sua guida. Il nome più accreditato è quello del sottosegretario leghista Claudio Durigon, in un contesto di sempre più stretti legami tra sport e politica in Italia. Analisi dei precedenti e delle possibili implicazioni.

Il grido di Francesco Pannofino, che interpreta il mitologico Renè Ferretti di Boris, potrebbe essere stato il segnale di una possibile mossa di un consigliere del Consiglio di Amministrazione della Serie A di pallavolo.

L'ipotesi è che il presidente uscente, dopo anni di servizio, sia pronto a lasciare il posto e che la scelta cada su un politico, possibilmente un uomo di governo con deleghe importanti, per dare nuovo impulso al movimento. Il nome che circola con insistenza è quello di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, leghista vicino a Matteo Salvini e tifoso del Cisterna Latina.

Questa ipotesi si inserirebbe in una più ampia tendenza alla politicizzazione dello sport italiano, con il Coni che ne rappresenta l'apice. Il Comitato Olimpico è attualmente guidato da Luciano Buonfiglio, con un passato tra banca e canoa, ma si vocifera di un possibile ritorno in gara di Franco Carraro, detto "Poltronissimo", storica figura dello sport italiano con una lunga serie di incarichi.

A lasciare lo scettro, dopo le ultime elezioni, è stato invece Giovanni Malagò, presidente del Coni dal 2013, uomo vicino a Gianni Letta e a Silvio Berlusconi. Tra i casi più eclatanti c'è quello di Andrea Abodi, oggi ministro ma in passato presidente della Serie B di calcio, e di Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Lazio. Maurizio Casasco, anch'egli forzista in buoni rapporti con Tajani, è parlamentare e presidente della Federazione medico sportiva.

Sul fronte Fratelli d'Italia spicca la figura della deputata meloniana con un ruolo di consigliera a palazzo H. Tutti promettono di distinguere i ruoli, ma l'intreccio è evidente e spesso utile a rilanciare gli interessi delle federazioni e a indirizzare fondi verso riforme necessarie, anche se per l'opposizione "talvolta è utile solo per occupare le poltrone". Alla guida della Federazione Italiana Tiro a Volo c'è Luciano Rossi, con un passaggio in Senato con il Pdl e poi con il Nuovo Centrodestra di Alfano.

Stessa area di Sabatino Aracu, di Forza Italia, oggi capo della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Più recente, ma politicamente meno nobile, il percorso di Antonio Rossi, ex sottosegretario allo Sport in Lombardia, ora alla guida della Federazione Canoa e Kayak. Scendendo alle leghe, il forzista Roberto Pella, deputato in carica, presiede da due anni la lega del ciclismo professionistico.

Anche a sinistra ci sono esempi: Leoluca Orlando, storico sindaco di Palermo, ha fondato e presiede la Federazione Italiana di American Football. Paola De Micheli, dem, ha guidato la Lega Pallavolo Serie A fino a diventare ministra dei Trasporti, ricordata per la riforma che ha introdotto la Serie A3 e l'obbligo delle giovanili. Nello stesso periodo la pallavolo femminile era guidata da Mauro Fabris, ex sottosegretario con un passato tra Casini, Mastella e Margherita.

Tutti questi incarichi sono gratuiti ma di grande prestigio. Non è una novità il coinvolgimento della politica nella pallavolo: per dieci anni il democristiano Carlo Fracanzani presiedette il consorzio delle squadre. Oggi il clima è cambiato: la pallavolo italiana è il secondo sport per presenze, con ottimi risultati sportivi e valori economici stabili, ma si avverte l'esigenza di un rilancio. Un politico potrebbe aiutare.

Durigon non sarebbe l'unico candidato, c'è persino chi pensa a un bis di De Micheli, ma l'idea del leghista viene rilanciata dai siti specializzati. Forse a questo alludeva il presidente Massimo Righi, in scadenza nel 2027, che ha dichiarato al Corriere dello Sport: "In Parlamento molti sport sono rappresentati da politici - calcio, nuoto, ciclismo e potrei continuare. La pallavolo rischia di essere messa in un angolo in un momento delicatissimo, di sfide cruciali".

Potrebbe essere un bluff, un modo per bruciare il candidato, o una reale apertura alla politica





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