La parabola del generale, una questione di realpolitik

Il generale Vannacci e la sua idea di remigrazione

Attorno alla parola onore, assai cara alla destra, esiste una certa idea di coerenza nella immagine pubblica del generale Roberto Vannacci. Ma quale onore e quale coerenza vi sono stati nello sfruttare la divisa per vendere un libro e incassare visibilità mediatica?

Quale onore e quale coerenza vi sono stati nel ridurre la X Mas a un balletto su TikTok? Il generale si è fatto candidare da un partito e poi lo ha abbandonato senza che i fatti siano cambiati. Si tratta di argomenti più forti rispetto all'indignazione morale ostentata dalla coppia Gruber-Palmerini. Le tesi del generale Vannacci sono state confermate attraverso le lenti del realismo, piuttosto che dell'etica.

La colonnella remigrazione e la sua idea sono state sostenute anche da Vittorio Feltri che la definisce una questione di realpolitik. Tuttavia, resta il fatto che la razionalità ha scarsi margini d'azione nella scelta politica e i movimenti di estrema destra stanno crescendo in tutt'Europa. Soprattutto, si chiede come sia stato possibile che Matteo Salvini non abbia previsto le cose al tempo della candidatura del generale Vannacci.

La risposta è che quei voti avevano il valore di zero in quanto la Lega si trova ai margini di ogni processo decisionale. Ecco, si concluse la speranza per la Lega in Europa di fare qualcosa per l'Italia





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