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La parabola di David Foster Wallace: un simbolo per i dibattiti di genere sulla lettura

Cultura E Società News

La parabola di David Foster Wallace: un simbolo per i dibattiti di genere sulla lettura
David Foster WallaceLetturaInternet
📆5/31/2026 4:46 AM
📰Internazionale
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📊News: 44% · Publisher: 74%

Il romanzo di David Foster Wallace è diventato un oggetto di dibattito online, con fan e detrattori che si sono divisi in due fazioni contrapposte. La figura di Wallace è diventata un simbolo per i dibattiti di genere sulla lettura.

La parabola di David Foster Wallace è la perfetta rappresentazione di come la lettura sia cambiata con l'avvento di internet. Il suo romanzo, uscito nei primi anni del web, è diventato un oggetto di dibattito online, con fan e detrattori che si sono divisi in due fazioni contrapposte.

La figura di Wallace è diventata un simbolo per i dibattiti di genere sulla lettura, con alcuni autori che hanno proposto difese convincenti del libro e altri che hanno espresso preoccupazioni sulla popolarità di un autore associato all'abuso e alla mascolinità tossica. Negli ultimi anni, diverse studiose hanno analizzato i legami tra la letteratura e le culture incel, suggerendo che Wallace possa essere considerato il 'santo patrono' di questa cultura.

Il romanzo di Wallace è ambientato in una versione distopica e futuristica degli Stati Uniti, in cui la celebrità iperabbronzata passata alla politica e dotata di parrucchino governa il paese con la forza. Il libro esplora il tema della dipendenza dai mezzi di intrattenimento e della creazione di un mondo in cui le persone si sentono inadeguate.

L'idea che i mezzi di intrattenimento possano distruggerci, in senso letterale e metaforico, è un tema attorno a cui Wallace ha continuato a girare, anche nei suoi saggi e nelle interviste più note. Oggi questo argomento è diventato popolare online, dove circola tra persone che si angosciano per ciò che ci stanno facendo internet e le altre tecnologie digitali

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