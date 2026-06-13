La parata per il compleanno di Re Carlo III: la famiglia reale sfila a Londra tra ali di folla e spettacoli

Migliaia di britannici e turisti hanno accolto la famiglia reale per il compleanno di Re Carlo III con la tradizionale parata 'Trooping the Colour'. La cerimonia ha visto il monarca, la regina Camilla, i principi e i figli di Kate Middleton sfilare tra carrozze e cavalli. Il culmine con il sorvolo delle 'Frecce Rosse' e il ritorno a Buckingham Palace.

Londra ha festeggiato in grande stile il compleanno ufficiale di Re Carlo III con la spettacolare parata militare 'Trooping the Colour', una tradizione che affonda le sue radici nel XVIII secolo e che quest'anno ha attirato migliaia di sudditi e tursti lungo il percorso.

Sul The Mall, l'ampio viale che collega Buckingham Palace a Horse Guards Parade, la folla ha acclamato la famiglia reale al completo, riunita in un raro apparire pubblico dopo i recenti impegni istituzionali. Il monarca, in uniforme di colonnello dei Welsh Guards, e sua moglie la regina Camilla hanno attraversato la capitale su una carroza reale trainata da cavalli, scortati da centinaia di guardie in alta uniforme e da musici militari.

A seguire, un'altra carrozza ospitava la principessa del Galles Kate Middleton insieme ai suoi tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, i quali hanno salutato allegramente il pubblico. Il principe William, erede al trono, ha partecipato alla parata a cavallo, proprio come hanno fatto i suoi zii, la principessa Anna e il principe Edoardo, rispettivamente figli della regina.

Il corteo si è concluso con il rientro a Buckingham Palace, dove una cerimonia al balcone ha previsto il tradizionale saluto della famiglia e il lancio di 41 colpi di cannone in onore del sovrano. Il momento più atteso della cerimonia è stato il passaggio della pattuglia acrobatica della Royal Air Force, le 'Frecce Rosse', che hanno sorvolato il centro di Londra lasciando lunghe scie di vapore nei colori nazionali rosso, bianco e blu.

I reali hanno assistito allo spettacolo aereo dal balcone del palazzo, prima che venisse eseguito l'inno nazionale 'God Save the King'. Nonostante il cielo coperto, lo show ha entusiasmato i presenti, immortalato da migliaia di smartphone. L'evento, che cade nello stesso weekend dell'annuale 'Royal Ascot', conferma il ritorno a una certa normalità nelle apparizioni pubbliche della corte britannica dopo il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta II.

La parata è anche un'occasione per vedere all'opera i cerimoniali militari più antichi del Regno Unito e per consolidare il legame tra la monarchia e le forze armate





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