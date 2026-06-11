La partecipazione alla politica e la riforma della legge elettorale

Il testo analizza la distanza tra il dire e il fare nella partecipazione alla politica e la necessità di riformare la legge elettorale per restituire ai cittadini il diritto di scegliersi i propri rappresentanti.

Tutto lascia credere che anche questa volta il famigerato divario tra ‘Palazzo e piazza’ verrà colmato la volta prossima. Eventualmente. Bisogna restituire ai cittadini il diritto di scegliersi i propri rappresentanti: quante volte lo abbiamo sentito dire?

Lo abbiamo sentito dire tante volte e da tanto tempo e per tanto tempo ancora, presumibilmente, lo sentiremo dire. A parole, infatti, sono tutti d’accordo. E ora che la Camera si accinge a metter mano alla riforma della legge elettorale avremo la prova provata della distanza che corre tra il dire e il fare. La legge in discussione è un proporzionale con premio di maggioranza: dunque niente collegi elettorali.

Non resta, allora, che il voto di preferenza. La possibilità, cioè, di indicare nella lunga lista dei candidati del proprio partito quello che più ci piace. Fratelli d’Italia presenterà, in Aula, un emendamento per introdurre il voto di preferenza. Sarà votato a scrutinio segreto, ma ciò nonostante i bookmaker di Montecitorio scommettono sulla sua mancata approvazione.

Perché? Perché i leader di partito detestano essere condizionati nelle loro scelte dei portatori di voti al momento della compilazione delle liste elettorali, così come dai signori delle tessere al momento dei congressi di partito, e perché la maggior parte degli eletti, alla Camera così come al Senato, di voti propri ne ha pochi. Preferiscono, dunque, affidarsi alla benevolenza del leader. Per questo tendono a dargli sempre ragione.

Pur essendo chi scrive scarsamente entusiasta del sistema delle preferenze, di per sé un’istigazione al conflitto interno ai partiti e un incentivo al finanziamento illecito dei singoli candidati, un ragionamento dal respiro, per così dire, più ampio su questo tema si impone. Alexis de Tocqueville scriveva che ‘è la partecipazione costante e reale di tutti i cittadini agli affari della società che dà alla vita comunale la sua forza e la sua vitalità’.

Vale per la vita delle città, così come vale per la vita degli Stati. Il concetto fu ripreso e sviluppato da Norberto Bobbio, secondo il quale senza cittadini attivi la democrazia rischia ridursi ad una procedura vuota. E di conseguenza a svalutarsi agli occhi delle masse. Nei primi decenni della storia repubblicana, gli elettori che si recavano alle urne per eleggere i ‘loro’ parlamentari erano il 90% ed oltre degli aventi diritto.

Negli ultimi trent’anni, il calo dell’affluenza è stato costante, fino ad arrivare al 64% scarso del 2022. Dato tutto sommato confortante se paragonato alla percentuale di elettori che ha partecipato al rinnovo dei consigli regionali alle ultime elezioni (il 43%, circa 6 milioni di elettori in meno rispetto alla volta precedente) e a quel misero 51% di elettori che nei giorni scorsi ha votato per il secondo turno delle amministrative.

La democrazia parlamentare, dunque, è sempre meno rappresentativa (è stato calcolato che la pur ampia e politicamente solida maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Meloni rappresenti appena il 27% dell’intero corpo elettorale). E sempre meno rappresentative della volontà generale sono le cariche monocratiche elette alla guida di regioni e comuni. Cresce, di elezione in elezione, l’astensionismo, ormai avviato a divenire il primo partito italiano.

Da un sondaggio pubblicato da Alessandra Ghisleri sulla Stampa nel giugno 2024, a ridosso delle elezioni europee, risulta che il 42% degli astensionisti diserti le urne per ‘sconforto’, il 26,6% per ‘rabbia’, l’11,5% per un desiderio frustrato di ‘cambiamento’ e il 3% perché non sa più in chi o in cosa ‘sperare’. Insoddisfazione, scoraggiamento, sfiducia, apatia: sono questi i sentimenti ormai prevalenti nel corpo elettorale.

Corpo elettorale di cui, ha rivelato nel 2023 un sondaggio, solo il 23,2% degli italiani si informa quotidianamente sulla politica, il 48% lo fa mediamente una volta a settimana. La maggioranza, dunque, è disinteressata e ignorante. I più disinteressati, naturalmente, sono i giovani. Il 60,2% dei 14-17enni dichiara di non informarsi ‘mai’, così come il 35,4% dei 18-24enni.

Solo il 16,3% dei ragazzi della prima fascia si informa ‘almeno una volta a settimana’





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