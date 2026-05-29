La passione per l'altinha: il gioco che unisce i brasiliani prima della Coppa del Mondo

Mentre il mondo si prepara per la Coppa del Mondo di calcio, in Brasile si respira l'aria di una tradizione che precede ogni partita: l'altinha. Questo gioco, nato sulle spiagge di Rio negli anni '60, è diventato un simbolo di unità e di divertimento per i brasiliani. Scopriamo insieme la storia e le origini di questo sport che sta conquistando il cuore di tutti.

La Coppa del Mondo di calcio è alle porte e con essa arriva anche l'attesa per il rituale che precede ogni partita: i giocatori riuniti in cerchi stretti che fanno rimbalzare la palla in rapidi rondò per prepararsi allo spettacolo che li attende.

Ma non tutti sanno che questa pratica ha origini molto radicate nella cultura brasiliana, in particolare nella città di Rio de Janeiro. Qui, infatti, da decenni la gente del posto si riunisce sulle spiagge e nei campi di quartiere per giocare una versione dell'esercizio nota come "altinha", in cui tenere la palla in aria con tutto ciò che non sono le braccia e le mani è sia una sfida collettiva che un'occasione per ogni giocatore di mostrare le proprie abilità.

"La sensazione è meravigliosa", ha detto Patrick Emanuel, un ventunenne in un campo vicino allo stadio di calcio di Engenhao, dove centinaia di persone si riuniscono ogni lunedì sera per giocare ad altinha. "Quando giochiamo... ci distraiamo, ci allontaniamo da tutti i problemi"





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