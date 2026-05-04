La patente non è più un desiderio: i giovani sempre più distanti dal volante

Un numero crescente di giovani rinuncia alla patente di guida, non per motivi economici o logistici, ma a causa di ansia, insicurezza e una diversa percezione della maturità. Un'analisi delle cause e dei rimedi con lo psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Oggi, ottenere la patente di guida a 18 anni non è più l'imperativo che era un tempo. Un sondaggio rivela che il 93% dei giovani prova stress all'idea di mettersi al volante, e solo la metà desidera conseguire la patente subito dopo il raggiungimento della maggiore età, a differenza del 95% di poco più di un decennio fa.

Sebbene i costi, intorno ai mille euro, e la crescente disponibilità di alternative come monopattini e car sharing contribuiscano a questa tendenza, la ragione principale è più profonda. Secondo lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, si è persa l'idea stessa di diventare adulti, e la patente rappresenta una delle poche prove selettive rimaste in un contesto scolastico sempre più semplificato.

Molti giovani, in realtà, non ammettono di volerla perché temono di non essere in grado di superarla, come nella favola della volpe e l'uva. Alla base di questo fenomeno c'è un problema educativo. Si tende a proteggere i figli da ogni sofferenza, ma per crescere è necessario imparare a gestire emozioni come paura, dolore, piacere e rabbia. Se la famiglia e la società rimuovono ogni ostacolo, i ragazzi non sviluppano la fiducia nelle proprie capacità.

La sicurezza non si insegna, si acquisisce attraverso l'esperienza diretta. Questa iper-protezione genera fragilità, che si manifesta nel rimandare le decisioni, nell'evitare le sfide o, al contrario, in comportamenti aggressivi per compensare l'insicurezza. Non prendere la patente diventa quindi un simbolo di questa fragilità. Nardone sottolinea che guidare è un atto innaturale, che richiede coordinazione e attenzione complesse, e che un giovane non allenato ad affrontare le difficoltà può percepire come ostile.

L'ansia di guidare spesso nasconde fobie più profonde, come la paura di allontanarsi da casa o di perdere il controllo. Per superare questa ansia, è fondamentale affrontarla direttamente, come recita un antico proverbio sumero: la paura affrontata diventa coraggio, quella evitata si trasforma in panico. I genitori dovrebbero smettere di essere 'maggiordomi' e responsabilizzare i figli, lasciandoli organizzare i propri spostamenti con i mezzi pubblici, a piedi o, se lo desiderano, studiando per la patente.

Dare ai figli la possibilità di fallire e riprovare è l'unico modo per aiutarli a crescere e ad affrontare la vita. Paradossalmente, le auto moderne, più sicure e dotate di sistemi di assistenza, possono aumentare l'insicurezza percepita, riducendo la competenza del conducente. La tecnologia diminuisce il rischio reale, ma aumenta la sensazione di incapacità di fronte all'imprevisto. Superare questo blocco significa capire di poter prendere in mano il controllo della propria vita senza farsi paralizzare dall'ansia





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