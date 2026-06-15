Un'analisi approfondita delle strategie per prevenire l'odontofobia infantile, l'importanza della cura dei denti da latte e i moderni approcci negli studi odontoiatrici pediatrici, con focus sulla prevenzione e sul benessere psicologico del piccolo paziente.

Il benessere dentale dei bambini è spesso trascurato dai genitori che tendono a portarli dal dentista solo quando insorgono problemi evidenti come dolori o carie.

Questo approccio può fissare nella mente dei piccoli un legame negativo tra la visita odontoiatrica e l'esperienza del trattamento doloroso o fastidioso. La pedodontia, la branca dell'odontoiatria dedicata ai pazienti pediatrici, si occupa di prevenire l'odontofobia, ovvero la paura del dentista, attraverso metodi che rendono l'esperienza serena e positiva. Negli studi Brush, ad esempio, l'ambiente è pensato per accogliere i bambini con un approccio giocoso, utilizzando giochi e materiali specifici che riducono l'ansia.

Inoltre, per i bambini con disabilità, la Dog Therapy si sta rivelando uno strumento prezioso per facilitare l'accesso alle cure, creando un ponte emotivo che mitiga le paure. La prevenzione è fondamentale: i denti da latte, pur essendo temporanei, svolgono un ruolo cruciale nel mantenere lo spazio per i denti permanenti e nel guidare la corretta eruzione di questi ultimi.

Una loro precoce perdita a causa di carie non curate può portare a problemi di allineamento e richiedere interventi ortodontici successivi. Per questo, fin dalla prima infanzia, è importante insegnare una corretta igiene orale. I dentisti consigliano di spazzolare i denti dopo ogni pasto, possibilmente dopo dieci minuti, o almeno due volte al giorno, anche al risveglio senza dentifricio, per rimuovere i residui di cibo.

La tecnica di spazzolamento deve essere delicata, con movimenti dalla radice verso l'estremità del dente, includendo anche la lingua. L'uso del filo interdentale e di collutori fluoride può potenziare la pulizia.

Inoltre, per proteggere i solchi e le fossette, particolarmente soggetti a carie, si può ricorrere all'applicazione di sigillanti, una sostanza che ricopre la superficie dentale, facilitando la rimozione del cibo. È bene evitare alimenti cariogeni come caramelle gommose o cicche che possono danneggiare la sigillatura. Nei centri specializzati come quelli della famiglia Brush, la tradizione odontoiatrica incontra l'innovazione manageriale.

Carlo Galbiati, dentista con una carriera lunga decenni, ha tramandato la passione al figlio Francesco, che ha saputo coniugare l'esperienza medica con una visione imprenditoriale moderna, puntando su prevenzione e benessere globale del paziente. Oggi, questi centri rappresentano un modello di cura pediatrica che non trascuri l'aspetto psicologico, trasformando la visita dal dentista da un evento temuto a un'occasione di apprendimento e gioco, con premi e una Brush Bag finale che incoraggia i piccoli a mantenere sane abitudini quotidiane





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