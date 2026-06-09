La pericolosa arbitrarietà delle categorie umane e la svolta della 'remigrazione'

Analisi della proposta di 'remigrazione' e dell'uso politico delle categorie di classificazione umana, attraverso il saggio di Andrea Graziosi sull'invenzione delle categorie e i rischi di un ritorno a logiche segregazioniste.

L'ultima proposta emersa dal dibattito politico contemporaneo è la cosiddetta 'remigrazione', un'idea lanciata dal partito Alternative für Deutschland in Germania e successivamente ripresa da diversi sostenitori, tra cui l'italiano Roberto Vannacci.

Questa teoria suggerisce che le società europee dovrebbero invertire i flussi migratori, rimpatriando nei paesi d'origine i cittadini europei di origine straniera considerati 'non assimilati'. Non si tratta di immigrati irregolari o di stranieri naturalizzati condannati per reati gravi, come già previsto dalla legge in Italia, ma di individui nati o naturalizzati che, secondo i promotori, non avrebbero integrato i valori culturali e sociali del continente.

Tuttavia, il concetto di 'assimilazione' rimane volutamente vago e arbitrario, poiché serve a categorizzare in modo discriminatorio una realtà sociale molto più complessa e sfumata. Un'analisi approfondita di queste dinamiche分类iste è offerta dal volume 'L'invenzione delle categorie' dello storico Andrea Graziosi, edito dal Mulino.

Graziosi, noto esperto di storia sovietica e studioso dell'identità occidentale, dimostra come le categorie utilizzate per classificare gli esseri umani siano entità storiche in continua evoluzione, i cui miti fondativi hanno un rapporto scivoloso con la realtà ma conseguenze concrete spesso drammatiche. La politica moderna ha fatto di queste classificazioni uno strumento principale per manipolare la società, costruendo, decostruendo e 'rifacendo' stati e nazioni a seconda delle convenienze.

Un esempio emblematico è la 'One Drop Rule' statunitense: nata per segregare i neri considerando tale chiunque avesse anche una minima ascendenza africana, è stata abolita negli anni Sessanta ma è oggi riutilizzata da alcuni gruppi per rivendicare vantaggi categoriali nelle politiche di azione positiva. Il saggio di Graziosi esplora inoltre l'intreccio tra etnia, nazione, razza, sesso, genere e classe, mostrando come tutti questi concetti siano 'oggetti storici e quindi fluidi, costruiti e variabili'.

La loro ambiguità li rende pericolosi quando vengono usati come base per decisioni politiche. La conclusione è pessimistica: la convergenza tra crisi economico-demografica delle società euro-atlantiche e l'esplosione delle domande di identità sta generando una moltiplicazione di gruppi minoritari che chiedono riconoscimenti differenziati. Questo fenomeno rischia di capovolgere l'universalismo dei diritti, legittimando addirittura forme di apartheid de facto, come nel campo educativo, in nome della necessità di rafforzare gli oppressi ed escludere gli oppressori.

Gli effetti concreti di questa deriva sono ancora imprevedibili, ma il libro di Graziosi ne coglie prepotentemente la pericolosità, ricordando come la storia sia piena di esempi in cui le classificazioni umane sono servite a giustificare le peggiori ingiustizie





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