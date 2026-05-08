La pianta da balcone che non teme il caldo e fiorisce tutta l’estate

L’oleandro è una pianta coloratissima e resistente che fiorisce per mesi, anche quando le altre piante si arrendono. Con una sola pianta in vaso potete avere un muro di colore alto 1,5-2,5 metri, perfetto anche come frangivista. Esistono varietà a fiore semplice, doppio o semidoppio, così potete scegliere lo stile che vi rappresenta di più.

Questa è la coloratissima pianta da balcone che non teme il caldo e fiorisce tutta l’estate (anche quando le altre si arrendono). Resiste al sole, sopporta il caldo estremo e fiorisce per mesi : l’oleandro è la scelta più intelligente per regalare colore ai vostri balconi.

Chi ha un affaccio esposto a sud o ovest lo sa bene: gerani bruciati, petunie disfatte dopo la prima ondata di caldo. L’oleandro, invece, più il sole picchia più si sente a casa. E con una sola pianta in vaso potete avere un muro di colore alto 1,5-2,5 metri, perfetto anche come frangivista. Bianco, rosa, rosso, porpora, salmone, giallo, albicocca, perfino rame.

Esistono varietà a fiore semplice, doppio o semidoppio, così potete scegliere lo stile che vi rappresenta di più. È una pianta tosta: sopporta caldo intenso, brevi periodi di siccità, vento anche forte e smog cittadino. In molte zone del Sud cresce spontanea lungo i fiumi, tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ma con qualche attenzione invernale si coltiva bene anche al Nord.

In vaso resta più compatta che in piena terra, ma su un balcone medio può comunque creare una piccola ‘parete’ verde e fiorita, discreta tutto l’anno perché è sempreverde. Perfetta se volete privacy dal palazzo di fronte senza rinunciare alla luce. La regola base è semplice: più sole riceve, più fiori produce. Su balconi molto ventosi l’oleandro sta comunque bene; solo le varietà a fiore doppio gradiscono un angolo un po’ riparato per non sciupare i petali.

Il vaso deve essere profondo più che largo, con un buon peso per evitare ribaltamenti nelle giornate di vento. Sul fondo uno strato di argilla espansa o ghiaia, poi terriccio universale ben lavorato, di medio impasto. Le piante giovani si rinvasano ogni anno in primavera, quelle adulte ogni 2-3 anni. L’oleandro ama l’acqua, soprattutto in estate.

Il terriccio in vaso dovrebbe restare sempre leggermente umido nei mesi caldi, senza ristagni. Nei periodi roventi può servire annaffiare anche ogni 1-2 giorni, meglio con acqua tiepida: quella troppo fredda fa impallidire le foglie. In inverno, invece, le bagnature vanno ridotte al minimo. Da marzo a settembre la pianta ha bisogno di nutrimento regolare.

Un concime per piante da fiore ogni 7-15 giorni, oppure un prodotto a lenta cessione all’inizio della stagione, mantiene le foglie di un verde intenso e la fioritura generosa. Quando l’oleandro fa pochi fiori, spesso mancano luce o concime. Per le vacanze estive, il trucco è prepararla: bagnatura abbondante prima di partire, un sottovaso con un sottile filo d’acqua, eventuale piccolo sistema a goccia e, se possibile, spostamento del vaso in un punto leggermente meno esposto nelle ore centrali.

Se avete animali domestici, queste sono le piante più sicure da tenere in casa (e quelle tossiche da evitare assolutamente! ). Con la potatura serve mano leggera. I boccioli dell’anno successivo si formano sui rami che hanno fiorito, quindi in autunno e inverno vanno eliminati solo i polloni troppo lunghi, spogli o danneggiati, tagliando alla base o sul punto di ramificazione.

Le potature energiche si riservano alle piante molto vecchie o rovinate dal gelo e si fanno a fine inverno, accorciando i rami e accompagnando con cambio di vaso e buona concimazione





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