La piccola Sofia conquista Mattarella al Quirinale: abbraccio e commozione

Dopo essere diventata virale per l'incontro con Sinner agli Internazionali, la piccola Sofia, in cura al Bambino Gesù, ha abbracciato il Presidente Mattarella durante l'apertura dei giardini del Quirinale. Un gesto che ha commosso tutti, compresa la madre.

La piccola Sofia , una bambina di appena 6 anni in cura presso il reparto di oncologia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, è tornata a rubare la scena con un gesto di spontanea tenerezza che ha conquistato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella .

Durante la tradizionale apertura speciale dei giardini del Quirinale per le categorie fragili, prevista per il 1 giugno, Sofia si è avvicinata al Capo dello Stato e lo ha abbracciato all'improvviso, suscitando un grande sorriso da parte di Mattarella che ha ricambiato l'affetto tra la commozione generale dei presenti. L'immagine, immortalata dai fotografi e dalle telecamere, è diventata immediatamente virale, aggiungendosi al ricordo del precedente incontro della bambina con il tennista Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia.

Sofia non è nuova a momenti di grande visibilità: solo poche settimane fa era stata scelta per accompagnare in campo i giocatori durante la semifinale del torneo al Foro Italico. Davanti al tennista russo Daniil Medvedev aveva rifiutato la mano, aspettando il suo idolo assoluto, il numero uno del mondo Jannik Sinner. All'arrivo del campione azzurro, Sofia era scoppiata in un urlo di gioia pura, saltellando felice e rubando la scena ai giganti del tennis mondiale.

Un momento di dolcezza infinita che ha lasciato un segno profondo nei presenti e nella famiglia della piccola. La madre di Sofia, visibilmente commossa, ha raccontato la magia di quegli istanti: Mi commuovo, è stata un'emozione unica. Il gesto della figlia ha toccato il cuore di tutti, dimostrando come un semplice abbraccio possa trasmettere gioia e speranza anche nei momenti difficili.

La storia di Sofia continua a ispirare, ricordando l'importanza di piccoli gesti di affetto che possono illuminare la giornata di chiunque, dal Presidente della Repubblica ai cittadini comuni. Mentre la bambina prosegue il suo percorso di cura, la sua energia e il suo sorriso rimangono un faro di positività per tutti coloro che incrociano il suo cammino





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