La pietrificazione: una metafora del desiderio e della perdita d'identità

Viaggio in un universo isolato, come una capanna dentro una montagna, dove tutto è reso più fragile dal tempo e dalla natura che lo circonda. E’ l’ moradores, Nilo, la madre e la zia, che vivono tra marimba e cucine in un territorio fragile che attraversato da forze sfuggenti al controllo.

Niccolò Ammaniti, uno dei più acclamati scrittori italiani, offre un romanzo dove racconta una metafora della pietrificazione come una forza distruttiva e come desiderio contrario a quest'ultima.

Attraverso la vicenda di Nilo, una perdita di identità e di sè si uniscono per creare una narrazione senza lieto-fine. La trama si muove tra una famiglia distrutta dalla mancanza di affetto e dalla pietrificazione che nel libro avrà il nome di Medusa. L'autore si basa proprio su queste due figure e sul contrasto tra queste due entity per raccontare la perdita e il ritrovamento di sé





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Medusa Meditazione Sul Desiderio Pietrificazione E Desiderio Nilo E La Perdita D'identità Famiglia Vascia E Il Volere Per Fiorire

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