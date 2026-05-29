La piscina dei sogni diventa un incubo per la coppia di Ohio

Una coppia di Ohio ha scoperto un incubo quando ha rimosso la copertura della loro piscina interrata. L'acqua era diventata verde e nera, e c'erano strappi ovunque lungo tutto il rivestimento interno. La coppia ha deciso di affrontare il problema e ha ingaggiato una ditta specializzata per una perizia approfondita sulle tubature e sul sistema di filtraggio.

Una coppia di Ohio ha scoperto un incubo quando ha rimosso la copertura della loro piscina interrata. L'acqua era diventata verde e nera, e c'erano strappi ovunque lungo tutto il rivestimento interno.

La coppia ha deciso di affrontare il problema e ha ingaggiato una ditta specializzata per una perizia approfondita sulle tubature e sul sistema di filtraggio. Fortunatamente l'impianto idraulico ha retto al peso degli anni, permettendo così di avviare il rifacimento della struttura. La famiglia ha speso poco più di 11.000 dollari complessivi per la radicale trasformazione del cortile sul retro.

Soddisfatta del duro lavoro e del risultato finale, la donna ha deciso di montare i video delle varie fasi del restauro e di pubblicare il prima e il dopo su TikTok. La clip è diventata immediatamente virale, collezionando in pochissimo tempo oltre 1,3 milioni di visualizzazioni e scatenando una valanga di reazioni. Gli utenti sono rimasti ipnotizzati dalla fluidità delle immagini e hanno commentato con consigli e ironia.

La donna ha confermato di aver già installato la staccionata protettiva e ha concluso svelando i suoi piani futuri per l'area. Ha intenzione di posizionare dei mobili da giardino e dei lettini prendisole all'interno dell'area recintata, e poi comprerà quel riscaldatore per la piscina in modo che tutti loro possano godersi un po' di più l'acqua a temperature perfette





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