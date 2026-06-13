La piscina Y-40 The Deep Joy, situata a Montegrotto Terme nel Veneto, è stata certificata dal Guinness dei Primati come la piscina termale più profonda del mondo. La piscina misura circa 21 per 18 metri e ha un volume complessivo di circa 14 milioni di litri d'acqua.

La piscina più profonda del mondo si trova in Italia: si trova in un borgo termale del Veneto . A Montegrotto Terme c'è la piscina termale più profonda del mondo, una struttura unica che unisce immersioni, benessere e record internazionali nel cuore dei Colli Euganei.

La piscina, chiamata Y-40 The Deep Joy, è stata inaugurata nel 2014 e ha superato l'allora record di Nemo 33 a Bruxelles. La piscina è alimentata da acqua termale salso-bromo-iodica, mantenuta a una temperatura tra i 32 e i 34 gradi. L'acqua è salso-bromo-iodica, la stessa che alimenta le storiche spa della zona. La piscina è stata certificata dal Guinness dei Primati come la piscina termale più profonda del mondo.

La piscina misura circa 21 per 18 metri e ha un volume complessivo di circa 14 milioni di litri d'acqua. La piscina ha un cilindro centrale che scende fino alla quota record di 42,15 metri, affiancato da varie piattaforme a profondità intermedie per esercitazioni e corsi. Ci sono poi circa 60 metri di grotte artificiali, pensate per l'addestramento alla speleosubacquea in totale sicurezza.

Per chi resta all'asciutto, il pezzo forte è il tunnel trasparente sospeso a circa 5 metri di profondità. È lungo più di 13 metri e permette di camminare 'dentro' la piscina, circondati dall'acqua e dai sub che passano sopra la testa. L'acqua termale fa la differenza non solo sul comfort ma anche sul posizionamento della struttura. Nelle molte cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché la medicina riconosce un ruolo terapeutico alle acque termali in alcune patologie.

Qui lo stesso elemento naturale diventa anche playground per chi ama l'apnea, la subacquea tecnica, la fotografia subacquea. Negli anni Y-40 è diventata un polo internazionale: vi si tengono corsi, workshop, allenamenti per squadre sportive e per i professionisti del soccorso, oltre a riprese per spot, videoclip musicali e film. Un abisso termale che funziona anche come studio di produzione e laboratorio sperimentale. Se avete già un brevetto sub, Y-40 è un parco divertimenti liquido aperto tutto l'anno.

L'accesso richiede prenotazione e check-in online, con caricamento del brevetto e scelta dell'attività. Si possono fare immersioni ricreative, allenamenti di apnea, corsi di specialità o provare la speleosubacquea nelle grotte artificiali. Niente corsie né nuoto libero: qui ogni minuto è dedicato all'immersione. Nessun brevetto?

Nessun problema, ma serve comunque una guida. La struttura propone prime esperienze accompagnate da istruttori qualificati, pensate proprio per chi è curioso di scendere nel cilindro blu senza avere un passato da sub. L'acqua calda aiuta a gestire l'ansia da 'prima volta' e rende tutto più piacevole





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