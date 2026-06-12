La più grande Ipo della storia: SpaceX al Nasdaq

Il debutto di SpaceX al Nasdaq ha già attirato richieste per oltre 350 miliardi di dollari, quasi cinque volte i 75 miliardi che la società di Elon Musk punta a raccogliere. L'entusiasmo si è riflesso nelle contrattazioni, con il titolo che ha superato i 160 dollari, segnando un rialzo del 20% rispetto al prezzo di collocamento. Grazie a questo balzo, Elon Musk è diventato la prima persona al mondo a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di patrimonio netto. Il fondatore di SpaceX ha celebrato lo sbarco della sua società al Nasdaq con un messaggio che guarda al futuro dei viaggi spaziali e alla trasformazione dell'umanità in una civiltà capace di vivere oltre la Terra.

La più grande Ipo della storia parte bene. Secondo Bloomberg, il debutto di SpaceX al Nasdaq avrebbe già attirato richieste per oltre 350 miliardi di dollari, quasi cinque volte i 75 miliardi che la società di Elon Musk punta a raccogliere.

Numeri che superano il precedente record di Saudi Aramco e confermano l'enorme interesse degli investitori per il gruppo aerospaziale. L'entusiasmo si è riflesso immediatamente nelle contrattazioni. Il titolo SpaceX ha iniziato a essere scambiato al Nasdaq poco più di due ore dopo il debutto, aprendo intorno ai 150 dollari per azione. In breve tempo le quotazioni hanno superato i 160 dollari, segnando un rialzo di circa il 20% rispetto al prezzo di collocamento di 135 dollari.

Grazie a questo balzo, Elon Musk è diventato la prima persona al mondo a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di patrimonio netto. Per Bloomberg si tratta di una fortuna tale da permettergli di spendere circa 27 milioni di dollari al giorno per un intero secolo senza esaurirla.

Per dare la misura di cosa significhi, con mille miliardi di dollari potrebbe acquistare tutte le case automobilistiche di Stati Uniti, Europa e Giappone messe insieme, finanziare 68 cicli elettorali americani come quello del 2024, coprire il budget della NASA per 41 anni e valere da solo sette volte il patrimonio di Warren Buffett.

"SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e, in definitiva, oltre". È il messaggio con cui Elon Musk ha celebrato lo sbarco della sua società al Nasdaq. Collegato dalla Starbase in Texas, il miliardario ha suonato a distanza la campanella che ha aperto le contrattazioni.

"Vogliamo poter portare chiunque desideri andare sulla Luna, su Marte o in qualsiasi punto del sistema solare, e forse anche oltre. A un certo punto, vogliamo poterci portare proprio voi", ha detto Musk.

"Non solo pochi astronauti, ma chiunque stia guardando questo video. SpaceX vuole potervi portare sulla Luna, su Marte e, in ultima analisi, oltre". Il fondatore di SpaceX ha poi ripercorso gli inizi dell'azienda con una battuta che vale più di mille analisi: "Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successa una cosa del genere, gli avrei risposto: probabilmente stai fumando del crack veramente buono". Poi, più serio: "Avrei dato a SpaceX meno del 10% di probabilità di successo.

Pensavo che l'azienda avrebbe fallito, ma ci abbiamo provato comunque, perché se nessuno ci avesse provato non avremmo mai avuto una civiltà nello spazio". Musk ha quindi ribadito la missione della società: rendere i viaggi spaziali accessibili su larga scala e trasformare l'umanità in una civiltà capace di vivere oltre la Terra. L'operazione punta a raccogliere circa 75 miliardi di dollari, risorse che Musk intende utilizzare anche per finanziare nuovi programmi di lancio satellitare e la costruzione di data center.

Il collocamento prevede l'offerta di 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna, per una capitalizzazione iniziale di mercato di circa 1.770 miliardi di dollari. Con il titolo salito oltre i 160 dollari nelle prime ore di scambi, la valutazione della società risulta già ampiamente superiore rispetto a quella fissata al momento dell'Ipo





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