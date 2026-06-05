La polemica sul fumetto contemporaneo: precariato, cancel culture e responsabilità dell'artista

Il licenziamento dello sceneggiatore Roberto Gagnor ha scatenato una polemica sul fumetto contemporaneo, sul precariato nel settore creativo e sulla responsabilità dell'artista. La vicenda è stata paragonata a quella di Zerocalcare e ha sollevato questioni sulla cancel culture e sul rapporto tra gli artisti e i loro lettori.

Dopo il licenziamento dello sceneggiatore del famoso fumetto, Roberto Gagnor, si sono srotolati sotto i miei occhi papiri di riflessioni interminabili sul fumetto contemporaneo , sul precariato nel settore creativo, sulla cancel culture , nonché paralleli con la vicenda Zerocalcare e altre beghe fresche di giornata.

So che i fumetti sono ormai un ambito politicamente sensibile, e non solo le graphic novel impegnate: persino Topolino. Dirò di più, negli anni ho messo su una bibliotechina sul tema: E poi Walt Disney lo si prende sul serio dai tempi di Gramsci e Benjamin, e da un pezzo si studia nelle università.

Non ignoro neppure che il pubblico di Topolino, inteso come settimanale, non è più fatto solo di scolaretti prepuberi, e che i confini tra le età sono ormai porosi: il bambino-adulto e l'adulto-bambino condividono non pochi consumi culturali. Fatte queste premesse, vengo alla polemica sul caso dello sceneggiatore Roberto Gagnor (che ha ragione) mandato via dal direttore di Topolino per aver risposto per le rime a qualche lettore molesto.

Da ieri vedo srotolarsi sotto i miei occhi papiri di riflessioni interminabili sul fumetto contemporaneo, sul precariato nel settore creativo, sul rapporto con i lettori al tempo dei social, sulla cancel culture, sulla responsabilità dell'artista, nonché paralleli con la vicenda Zerocalcare e altre beghe fresche di giornata. Leggo tutto questo sapendo tutto quell'altro. E però.

E però, io che ho smesso di leggere Topolino all'altezza della quinta elementare, mi ritrovo a pensare a una scena dei Simpson, il cartone animato che più di ogni altro ha allevato un pubblico senza età. C'è un fan stagionato di Itchy e Scratchy - il gatto e il topo cari ai bambini di Springfield - che pretende il licenziamento del responsabile di un errore tecnico nell'animazione: 'Perché un adulto con una maglietta che dice 'Genio al lavoro' passa tutto il suo tempo a guardare un cartone per bambini?





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