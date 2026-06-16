La politica deve smettere di usare il paternalismo, dice la leader del Pd

La leader del Partito Democratico ha lanciato una proposta sugli asili e per l'educazione all'affettività nei vari cicli scolastici. Ha anche chiesto più investimenti sulla salute mentale e ha criticato il governo per non aver fatto nulla per migliorare la vita delle persone. Ha anche parlato di politica industriale e di fondamentali costituzionali per ricostruire l'unità del partito.

L'ultimo applauso lo incassa quando lancia una proposta sugli asili e per l' educazione all'affettività nei vari cicli scolastici. Ma per tutto il tempo, si rivolge ai giovani, nei confronti dei quali la politica deve smettere di usare tutto questo paternalismo.

Poi assicura: Nessuno pensa più di tornare indietro da una coalizione unitaria. E chiede più investimenti sulla salute mentale perché mancano all'appello 12mila professionisti. Questo governo ha un problema con la dichiarazione di antifascismo che viene chiesta alla fiera Più libri più liberi di Roma. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione che è fondata sull'antifascismo.

Nel riconoscere la piena libertà di manifestazione del pensiero, non censura il fascismo, lo mette a bando: non è opinione, è un reato. La notizia è che finalmente in questi tre anni di lavoro abbiamo riunito il campo progressista. Vannacci dice quello che dicevano Meloni e Salvini e sappiamo dove porta: abbiamo la crescita piantata allo zero.

E non li sentiamo mai parlare di precarietà, di redistribuzione, stanno al governo da quattro anni e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita delle persone. Quindi io dico: sono fiduciosa, ma ora non bisogna sbagliare. Per anni queste destre hanno vinto alimentando le paure concrete delle persone. Ora hanno visto che il nazionalismo porta solo guerra, caos, recessione e inflazione.

Ne ho parlato con Sánchez e con Lula, abbiamo la responsabilità di riportare al centro la pace, il rispetto del diritto internazionale. Questi ci hanno ossessionato con l'immigrazione e non hanno fatto nulla per l'emigrazione. Per questo abbiamo fatto una proposta come Pd che ruota proprio attorno al diritto a restare dei giovani: casa, trasporto pubblico locale gratuito, sostegno alla ricerca, aumenti salariali. Abbiamo da costruire il presente, non il futuro.

Tante cose. Abbiamo parlato molto di politica industriale, perché la prima questione è questa, e io gli ho chiesto: ci sono tanti fondi che fanno investimenti all'estero, come riportarli in Italia? Poi abbiamo parlato dei fondamentali costituzionali sui quali ricostruire questa unità: non c'è miglior programma possibile che attuare la Costituzione. Meloni vuole la sanità a misura del portafogli, noi dobbiamo difendere la sanità universalistica di Tina Anselmi.

E poi abbiamo parlato del programma che va fatto con la gente. Abbiamo portato insieme nelle piazze tante proposte. Anche nelle ultime tornate elettorali se mettete insieme i voti veri la nostra alleanza progressista risulta essere più avanti. L'anno scorso avevamo le regionali e ci siamo messi insieme e non succedeva da vent'anni.

Ora nessuno pensa più a tornare indietro rispetto alla coalizione unitaria. Faremo muro insieme alle altre opposizioni contro questa legge elettorale, abbiamo presentato più di 300 emendamenti condivisi. Voglio fare chiarezza, non daremo alcuna disponibilità a fare larghe intese, né alcunché che ci somigli. L'Europa è sotto attacco: o fa un salto in avanti nell'integrazione o restiamo schiacciati.

Non è più un dibattito da federalisti europei come me. La prima questione è superare l'unanimità, perché il diritto di veto sta diventando un freno. Sull'IA abbiamo rilanciato la proposta di Parisi: perché non facciamo un grande Cern europeo? Il Papa ha sottolineato come non si deve rinunciare alla tecnologia, ma impedirle di demolire l'umano.

Poi faccio un appello a maggioranza e opposizione: credo che dovremmo tutti insieme, coinvolgendo anche la premier, assumere l'impegno per un uso responsabile di queste tecnologie nella campagna elettorale, evitando che parole e immagini dei rispettivi avversari vengano manipolate e distorte. Conte ha detto di vedere segnali positivi dalla Russia e il pubblico ha rumoreggiato. A che punto è l'unità del programma del centrosinistra in politica estera?

Se Trump sta cercando di sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco, noi dobbiamo difendere il multilateralismo. C'è un'assenza dell'Ue che purtroppo ha lasciato spazio alle telefonate di Trump. Anche sull'Ucraina penso che non si possa arrivare a una pace giusta senza che a quel tavolo sia seduta oltre a Kiev anche un'Europa che lavora per la pace. Abbiamo sempre sostenuto il popolo invaso.

Se non ci fosse stato quel supporto militare staremmo già ridiscutendo di come Putin aveva ridefinito i confini dell'Europa e dell'Ucraina e come progressisti questo non lo potevamo accettare. Dipenderà da quando si andrà a votare. Il mio dovere, la mia responsabilità, è assicurarvi il nostro massimo impegno perché, in qualsiasi momento si vada a votare, ci troverete uniti per difendere la Costituzione antifascista e governare





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politica Partito Democratico Asili Educazione All'affettività Salute Mentale Governo Politica Industriale Fondamentali Costituzionali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viktor Orbán rieletto leader di Fidesz, il partito di opposizione in UngheriaIl Congresso di Fidesz ha rieletto Viktor Orbán come leader per un altro anno, nonostante la sconfitta elettorale dello scorso 12 aprile. Orbán ha assunto la piena responsabilità della sconfitta elettorale e si è assunto l'onere della ripartenza.

Read more »

Il generale Vannacci lancia il partito di estrema destra Futuro Nazionale, sfidando MeloniIl generale Roberto Vannacci ha presentato il nuovo partito Futuro Nazionale, con un programma nazionalista e anti-UE che punta a superare a destra la coalizione di Meloni. Il movimento è già al 5% nei sondaggi.

Read more »

La Fondazione Lucio Dalla blocca l'uso di "Futura" da parte del partito Futuro NazionaleIl movimento politico di Roberto Vannacci ha utilizzato la canzone di Lucio Dalla senza autorizzazione, scatenando la reazione della Fondazione che ne difende l'apoliticità e i diritti.

Read more »

Antisemitismo, volevano ricostituire partito nazista: due condanne a RomaTra i capi d'accusa, terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. Il ministero dell'Interno si e costituito parte civile

Read more »